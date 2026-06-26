Benjamín León Jr., de 81 años, y su mujer Mavileibys, de 38 años, esperan su primer hijo en común

A sus 38 años y llevándose 43 años con su marido, Mavileibys está embarazada del cuarto hijo de Benjamín León

Compartir







MadridEl embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, celebraba este jueves 25 de junio un acto diplomático por el 250 aniversario de la independencia de EEUU en Madrid.

El embajador norteamericano recibía a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en la Embajada de EEUU en Madrid para celebrar la independencia de su país.

El embarazo de la mujer del embajador

Un acto al que a pesar de acudir la presidenta de la Comunidad de Madrid y del alcalde de la capital, la verdadera protagonista era Mavileibys, la mujer del embajador.

A sus 38 años y llevándose nada más y nada menos que 43 años con su marido, Mavileibys está embarazada del cuarto hijo de Benjamín León.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como ha podido confirmar la revista '¡HOLA!', "la pareja espera así su primer hijo en común, un bebé que nacerá este año y convertirá al empresario y diplomático cubanoestadounidense en padre por cuarta vez".

En el acto, todas las miradas se dirigían a la mujer del embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León. A sus 38 años, Mavileibys lucía un vestido de color blanco con detalles florales que, a pesar de su holgura, no disimulaba sus curvas de embarazada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El acto celebrado en la embajada

Dejando a un lado el embarazo de Mavileibys, el embajador recordaba en el acto celebrado en Madrid que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha insistido" en este gasto en defensa por la "necesidad de modernizar y potenciar" la relación económica y garantizar "la prosperidad de los trabajadores y las empresas a ambos lados de la clave".

Además, el embajador recordaba que es un "compromiso" de todos los miembros de la OTAN destinar un 5% del gasto a defensa para "tener una Europa fuerte" y proteger las democracias "frente a potencias extranjeras que buscan un camino muy diferente".

"Es la convicción de que Estados Unidos y España debemos proteger nuestra innovación, nuestra propiedad intelectual y sobre todo a nuestras democracias frente a potencias extranjeras que buscan un camino muy diferente", expresaba Benjamín León.

"España desempeñó un papel decisivo" en la independencia de Estados Unidos

Sobre la independencia de EEUU hace 250 años, el embajador celebraba que "España desempeñó un papel decisivo" y que la historia de la independencia no fue "únicamente estadounidense" sino que es "compartida" e "internacional".

En este sentido, ensalzaba la figura del militar español Bernardo de Gálvez porque su historia "merece ser contada y recordada". "Su liderazgo nos recuerda que la historia no solo se escribe con ideas, sino con valentía, decisión y coraje", elogiaba.

"Sin la contribución de España el camino hacia la independencia de los Estados Unidos habría sido muy diferente", ha expresado el diplomático para agradecer "a España y especialmente al pueblo español por haber formado parte del nacimiento de los Estados Unidos".

Los ataques de Trump a España

Sus palabras llegan después de que el presidente Donald Trump volviera a arremeter este miércoles contra España por no elevar el gasto en defensa al 5% del PIB. En una comparecencia en la Casa Blanca junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario estadounidense afirmó que España "es un auténtico desastre".

"Es que no quieren pagar nada. Creen que se van a salir con la suya. España no es un buen equipo, para nada. Pero siento un gran respeto por este hombre", señaló en presencia de Rutte.