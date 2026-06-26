Pedro Jiménez 26 JUN 2026 - 17:40h.

El cuñado del futbolista asegura, tras salir del calabozo, que Nadine -su mujer- "se ha enrollado con un camarero de la Feria de Abril"

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José Manuel Saborido -hermano de Susana Saborido, mujer de Joaquín Sánchez- fue detenido en Sevilla este mismo jueves por una presunta agresión verbal a su pareja. Pues bien, apenas 24 horas después, 'El tiempo justo' ha podido hablar con él tras salir del calabozo y ha confesado que se siente "decepcionado y apenado".

Además, el programa de Telecinco también ha emitido las primeras palabras de Nadine, su mujer, dejando unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

Antes de nada, Saborido ha dejado claro que no ha habido ningún juicio, si no una declaración: "Nadine, por la que he apostado tanto y la he puesto delante de mi hermana y mi madre y toda mi familia, se ha enrollado con un camarero de la Feria de Abril, que está con él", ha contado el cuñado del futbolista, que asegura que se ha enterado gracias a su hija mayor. "Nos ha traicionado a todos... eso es lo que ha pasado", añade.

En cuanto a la supuesta agresión verbal que provocó su detención, Saborido matiza que todo fue "por haber roto las llaves del coche con un martillo": "La semana que viene veréis al camarero de la Feria en mi casa. Ha sido un plan planeado... se han liado los dos durante dos meses. Me han puesto una denuncia de violencia de género. Me sacan de mi casa por una orden de alejamiento y la semana que viene está ese tío dentro de mi casa".

"Estoy decepcionado, defraudado y apenado"

El cuñado de Joaquín Sánchez niega que le hayan puesto otras medidas cautelares: "Nada más. No ha habido ni voces. No fue una discusión fuerte... estoy decepcionado, defraudado y apenado".