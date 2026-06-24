Equipo Outdoor 24 JUN 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores una emotiva foto de su infancia junto a su hermana mayor, Aroa

Marieta habla de su mayor complejo físico: "Suso pensaba que era una enfermedad"

Compartir







Suso Álvarez está a menos de dos semanas de dar el 'sí, quiero' y cada vez se le nota más el peso de lo que se avecina. El exconcursante de 'Supervivientes' y futuro marido de Marieta lleva semanas con el acelerador a fondo: despedida de soltero en Ibiza, preparativos, nervios y una cuenta atrás que no para. Y en medio de todo eso, ha decidido hacer una pausa para compartir con sus seguidores una foto de cuando era pequeño junto a su hermana mayor, Aroa.

La boda de Marieta y Suso es una de las más esperadas del año. Se darán el 'sí, quiero' el 3 de julio y los preparativos avanzan a buen ritmo: las invitaciones de estilo vintage ya están repartidas y la pareja hasta se ha apuntado a clases de baile de salón para el primer baile como marido y mujer. Todo esto le ha hecho poner el foco en la importante, su familia, que lo acompañará en su día más especial.

Aroa no es una desconocida para quienes siguen de cerca su historia. Fue una de las primeras en conocer a Marieta cuando la novia visitó Ripollet para presentarse ante la familia de su futuro marido, y la influencer no pudo hablar mejor de ella. La foto de infancia que Suso ha compartido ahora los muestra a los dos de pequeños, antes de que la vida empezara a ir tan deprisa.

Esta foto no es solo una imagen bonita: es una ventana al lado más personal de quien, como él mismo confesó entre lágrimas ante Marieta, tardó mucho en abrirse en una relación. "Siempre fingía ser otra persona porque creía que si mostraba mis vulnerabilidades me iba a deshacer", dijo. Hasta que Marieta llegó y lo cambió todo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En la imagen aparecen los dos de pequeños, con la canción 'Mira la Vida' de Dani Martín de fondo. La ha acompañado con un texto que lo dice todo: "Miro esta foto y pienso, ¿en qué momento la vida va tan deprisa? Una instantánea de infancia rescatada del baúl de los recuerdos en el momento en el que más sentido tiene: a menos de tres semanas de casarse con la mujer de su vida.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con la boda a la vuelta de la esquina, etiquetar a su hermana mayor con una foto de infancia y una canción de Dani Martín dice mucho de cómo está viviendo este momento: conectando con sus raíces y con la gente que más quiere antes del día más importante de su vida.

Y mientras Suso mira hacia atrás, Marieta mira hacia delante. Esta semana visitó un convento de clarisas junto a su amiga Rosario Matew con una docena de huevos y una nota para que las monjas recen para que no llueva el día de la boda. "Misión cumplida", anunció al salir, con un colgante de madera bendecido en el bolsillo. El 3 de julio ya no puede estar más cerca.