Equipo Outdoor 29 JUN 2026 - 10:01h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha consultado a sus seguidores para decidir su peinado para la boda de Marieta

La vida de María Aguilar tras su ruptura con David Vaquero, tentador de 'La isla de las tentaciones'

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María Aguilar ha pasado la tarde en la peluquería, pero no para un cambio de look habitual. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones', en pleno proceso de pasar página tras su ruptura con David Vaquero, ha dedicado varias horas a probarse cuatro peinados muy distintos con un objetivo claro: encontrar el look ideal para la boda de su amiga Marieta. Y como no termina de decidirse, ha pedido ayuda a sus seguidores.

No es la primera vez que María se vuelca en los preparativos de la que promete ser una de las bodas más esperadas del año. Hace unas semanas eligió junto a la novia el vestido de invitada, y fue la propia Marieta quien le dio la pista sobre el color elegido. Las dos, que coincidieron en 'La isla de las tentaciones', han demostrado en estos meses que su vínculo sigue siendo muy sólido. La boda con Suso Álvarez, también exconcursante de 'Supervivientes', está prevista para el 3 de julio, y los preparativos del entorno de la novia avanzan a buen ritmo.

Lo que María ha compartido en sus redes es un vídeo con el proceso completo de la sesión, cuatro peinados muy distintos entre sí filmados uno detrás de otro. La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios, con las opiniones repartidas entre los cuatro looks y sin que haya un favorito claro entre sus seguidores.

Los cuatro peinados van de menos a más recogido. El primero, un semirecogido con los mechones de la parte trasera medio trenzados y el resto del pelo suelto. El segundo recoge esos mechones en un moño bajo, más formal sin dejar de ser romántico. El tercero cambia completamente de registro: una cola alta muy repeinada, de líneas limpias y estilo depurado. El cuarto cierra el recorrido con un moño alto en esa misma línea clean pero más compacto y elegante.

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Aunque a ella tampoco le resulta sencillo decidirse. María ya ha confesado en el propio vídeo cuál es su favorito entre los cuatro: el tercero, la cola alta clean. "Mi favorito, que lo veo súper fresquito", reconocía. Y cuando ha acudido a la novia en busca de ayuda, Marieta no ha podido echarle un cable: "Yo no sé elegir porque me gustan todos, que hago???????" La votación sigue abierta, Marieta no da pistas y el 3 de julio se acerca: el suspense está servido.