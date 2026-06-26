Equipo Outdoor 26 JUN 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' acude a la boda de sus amigos a once días de dar el sí quiero a Suso Álvarez con un dos piezas rojo de 309€

Marieta desvela un problema salud que le está afectado a sus extremidades

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Marieta ha acudido a la boda de sus amigos Marilia y Nestor con un look que no ha dejado indiferente a nadie. La exconcursante de 'Supervivientes' está a once días de dar el sí quiero a Suso Álvarez y, mientras ultima los preparativos de su propio enlace, ha encontrado tiempo para celebrar el de sus amigos por todo lo alto.

La alicantina lleva meses volcada en cada detalle de la boda. Lloró al mandar las invitaciones oficiales, desbordada de emoción. Y ella misma reconoció que la cuenta atrás les estaba pasando factura: "Es mucha presión, son muchos nervios. Quieres tenerlo todo bajo control y yo soy una persona muy perfeccionista". Faltan once días para que todo lo que llevan construyendo juntos se haga realidad.

Para ir de invitada, la de Elche ha apostado por un conjunto de dos piezas en rojo intenso: un top palabra de honor con tirantes y una falda larga de media capa con pliegues en la cintura y corte en la cadera. La tela es tafetán ligero con forro del mismo tejido, lo que le da ese acabado estructurado y limpio que funciona igual en foto que en persona. El diseño está pensado para una mujer elegante, segura y seductora en su sutileza, y Marieta lo lleva exactamente así.

La combinación del escote palabra de honor con la falda de capa crea una silueta que alarga y estiliza sin esfuerzo. No es casualidad: lleva todo el año preparando su imagen con la misma precisión con la que ha preparado todo lo demás.

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El rojo siempre es una apuesta valiente para una boda, pero Marieta la ha ejecutado sin fisuras. Ha compartido imágenes con los novios y junto a Suso, y en todas el conjunto aguanta el tipo con una presencia que no necesita nada más para imponerse. El look está confeccionado artesanalmente por la marca en un atelier de Madrid y el precio del conjunto completo es de 309€.

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Lo más llamativo no es solo el estilismo sino el momento en que lo lleva. Marieta lleva meses preparando su propia boda, desde la rutina de belleza hasta los últimos flecos logísticos, y aparece en la boda de sus amigos con este nivel. Quien dude de cómo va a ir el 3 de julio, ya tiene una pista.