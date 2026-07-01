El actor ha emitido un comunicado urgente a través de sus redes sociales aclarando la situación de su hermano y zanjando así la polémica que le rodea

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Antonio Banderas ha salido públicamente en defensa de su hermano Javier después de que varios medios de comunicación volvieran a identificarle erróneamente con una persona incluida en la lista de deudores de la Agencia Tributaria. El actor ha señalado que se trata de un fallo que se repite desde hace tres años consecutivos y que, según explica, ha causado un importante perjuicio en su familia.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el intérprete ha querido aclarar de forma tajante que su hermano, Francisco Javier Domínguez Bandera, no es la persona que figura en la conocida lista de morosos de Hacienda, pese a la confusión generada por la similitud entre ambos nombres.

En su mensaje, el actor lamenta que el error se haya convertido en una constante y critica la falta de rigor con la que algunos medios han tratado la información.

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El comunicado de Antonio Banderas sobre su hermano

"Por tercer año consecutivo, una cantidad preocupante de medios de comunicación confunden la identidad de mi hermano, cuyo nombre es Francisco Javier Domínguez Bandera, con una persona que ocupa la lista de morosos, y cuyo nombre comparte una cierta (más bien lejana) similitud con el nombre de mi hermano", explica el actor.

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El malagueño, que ha publicado también una imagen de su hermano, subraya que esta equivocación ha afectado directamente a la reputación de su hermano. "Ya por tres años ha tenido que aguantar el descrédito producido por este error periodístico continuado en el tiempo", espeta.

Banderas también reconoce que algunos medios ya han corregido las informaciones publicadas y les agradece el gesto. "Aparte de rectificar el error, lo cual algunas publicaciones ya han hecho y por ello mostramos nuestro agradecimiento, no estaría de más el que se apuntaran el nombre correcto de mi hermano para el año que viene" añade, con un tono irónico.

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La intervención del actor llega después de que, una vez más, parte de la cobertura sobre la publicación de la lista de deudores de la Agencia Tributaria provocara la confusión entre dos personas con nombres similares.

Con este mensaje, Antonio Banderas ha querido zanjar así cualquier duda y defender públicamente el honor de su hermano, insistiendo en que no guarda relación alguna con la persona incluida en dicho listado y reclamando un mayor cuidado en la verificación de los datos antes de publicar este tipo de informaciones.