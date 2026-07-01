Ambas actrices ya protagonizaron rumores de noviazgo después de que Heard pusiera fin a su matrimonio con el actor en 2016, pero nunca llegaron a confirmarlo

Rosalía, "impactada" tras el confesionario de Cara Delevigne en su último concierto: "Mi debilidad eran las mujeres heterosexuales"

Compartir







Después de casi una década de rumores y fotografías que alimentaron uno de los capítulos más mediáticos de Hollywood, Cara Delevingne ha decidido hablar. La modelo y actriz británica ha confirmado por primera vez que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard después de su divorcio de Johnny Depp, poniendo así fin a una incógnita que llevaba años persiguiendo a ambas.

Así lo ha confesado durante una entrevista en 'The Louis Theroux Podcast', donde Delevingne ha repasado algunos de los episodios más complicados de su vida, desde sus problemas con las adicciones hasta sus relaciones personales.

Sus declaraciones llegan años después de que los nombres de Amber Heard, Johnny Depp, Elon Musk y la propia Cara protagonizaran titulares en todo el mundo durante el mediático juicio por difamación entre los dos actores.

La confesión de Delevigne

Durante la charla, el periodista ha recordado que durante el proceso de divorcio entre Heard y Depp ya existían rumores sobre una posible relación entre ambas actrices. Ha sido entonces cuando la modelo ha decidido revelar la verdad sin rodeos. "Estuvimos muy unidas durante mucho tiempo y, cuando ella estaba pasando por el divorcio, sí, tuvimos una relación", ha desvelado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La actriz ha explicado que la cercanía entre ambas venía de años atrás, cuando coincidieron durante el rodaje de 'London Fields'. aunque, de acuerdo a su versión, en aquella época no existía ninguna relación sentimental.

"Nada estaba ocurriendo entonces. Él estaba loco de celos. Más tarde, después de que se divorciaran, sí ocurrió", ha destapado, aclarando así que la relación comenzó después del proceso de separación entre la actriz de 'Aquaman' y el intérprete de 'Piratas del Caribe', desmintiendo que existiera mientras ambos seguían casados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los rumores que comenzaron en 2016

Las sospechas sobre una posible relación surgieron prácticamente desde el momento en que Amber solicitó el divorcio del actor en mayo de 2016. Pocos meses después, ambas fueron fotografiadas juntas en numerosas ocasiones, sobre todo en Londres y Los Ángeles. Las imágenes despertaron una gran atención mediática, aunque ninguna de las dos quiso confirmar nunca cuál era su vínculo.

Con el paso de los años, aquellos rumores volvieron a cobrar fuerza durante el juicio celebrado en 2022 entre Depp y Heard. Uno de los testimonios mencionó la posibilidad de que Amber hubiera mantenido relaciones con Delevingne y con Elon Musk durante aquella etapa.

Aquellas afirmaciones nunca pudieron demostrarse judicialmente y el magnate llegó a negar públicamente que hubiera existido el supuesto triángulo sentimental del que tanto se habló durante el proceso.

La vida de Amber Heard en España

Mientras Delevingne ha decidido hablar ahora sobre aquel romance, Amber Heard continúa llevando una vida mucho más discreta. Tras el final del juicio con Johnny Depp, la actriz abandonó prácticamente el foco mediático y fijó su residencia en Madrid, donde ha construido una nueva etapa lejos de Hollywood.

En los últimos años ha centrado su vida en la maternidad. Primero fue madre de una niña mediante gestación subrogada y después anunció la llegada de dos hijos más, mellizos, formando una familia de tres niños. Su prioridad ha pasado a ser criar a sus hijos en un entorno tranquilo y alejado de la presión mediática que marcó los últimos años de su carrera.