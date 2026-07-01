El actor estadounidense Danny Glover ha hecho público que padece alzheimer desde 2023

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El actor estadounidense Danny Glover ha hecho público que padece alzheimer desde 2023 y ha compartido algunos detalles sobre la enfermedad y su manera de afrontarla en una entrevista concedida a la revista People en la que lanza un mensaje de optimismo a quienes sufren esta dolencia.

Glover revela que fue diagnosticado en 2023 confiesa que "todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida sigue", aseguró Glover.

La hija de Glover explica en People que el comportamiento de su padre empezó a cambiar en 2022. Las historias familiares que siempre contaba una y otra vez de la misma manera de repente empezaron a perder detalles y eso a ella le llamó la atención.

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Glover vive en su casa de San Francisco, un edificio histórico en el que lleva ya cincuenta años residiendo, pero ahora junto a su hermano pequeño Marty y su hija Mandisa (de 50 años, fruto de su primer matrimonio y la única que tiene), quien en este punto hace ya las veces de madre de su progenitor: “He asumido ese papel. Necesita discutir con alguien, y tengo que ser yo. Pero todo es por amor”.

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El actor, que cumplirá 80 años el próximo 22 de julio, respondió a las preguntas de la revista "alternando a menudo pensamientos inconclusos y divagaciones personales poéticas", según la propia publicación y confirmando lo que su hija Mandisa asegura "creo que a veces está consciente y otras no".

"Todavía no lo asimilo del todo", dijo Glover. "Hay momentos que siempre tienes presentes y que te confirman que eres capaz de recordar cosas. Y hay momentos que nunca olvidaré".

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Glover también habló este martes de que padecía la enfermedad en "The Today Show", de la cadena NBC, con el objetivo, según explicó, de visibilizar el Alzheimer y también de transmitir que sigue adelante pese al diagnóstico.

Saltó a la fama en 1985 por "El color púrpura", de Steven Spielberg, y ese mismo año hizo el papel de teniente McFee en el thriller Único testigo, protagonizado por Harrison Ford. El papel con el que consolidó su popularidad fue el del sargento Roger Murtaugh en la película Arma letal junto a Mel Gibson y sus secuelas. En los últimos años se ha venido hablando de hacer la número cinco.

El propio actor asegura que trabajar con Gibson "fue genial" y también dedicó palabras en la entrevista a Oprah Winfrey y aseguró que con sus películas, había tenido "la oportunidad de hablar sobre cómo veo el mundo y qué papel he desempeñado en él. Empecé a actuar porque era ciudadano. La actuación fue lo que me dio voz".

El activismo ha formado parte de la trayectoria de Glover, llegó a recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt, en 2022 por su larga trayectoria como activista y su labor filantrópica y en la entrevista en People relata algunas de sus vivencias.

Glover fue embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entre 1998 y 2004, trabajando en campañas mundiales contra la pobreza, las enfermedades y el VIH/SIDA en África, América Latina y el Caribe. En 2004, también fue nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF.

"Recuerdo cuando Nelson Mandela salió de prisión y estábamos caminando", explica sobre el presidente sudafricano antiapartheid, a quien apoyó e interpretó en una película para televisión de 1987, "la esposa de Mandela Winnie se acercó y Mandela dijo: Winnie, ahí está tu otro marido. Fue gracioso".