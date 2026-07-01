Celia Molina 01 JUL 2026 - 10:43h.

Estefanía Knuth, la pareja que Isak Andic tenía en el momento de su muerte, ha cobrado los 27 millones de euros que reclamó

Henry Suárez, el otro 'hijo' de Isak Andic que muchos no conocen: quién es y su vínculo con el fundador de Mango

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El pasado martes, 30 de junio, tanto las hermanas pequeñas de Jonathan Andic, como la terapeuta que abordó el conflicto paterno final y la viuda del fundador de Mango, declararon durante horas en el juzgado nº5 de Martorell. Fue, precisamente, por el testimonio que aportó la que fuera pareja de Isak Andic hasta el momento de su muerte, la exgolfista Estefanía Knuth, por el que los Mossos d'Esquadra reabrieron el caso y terminaron acusando al hijo mayor del empresario de su presunto homicidio.

Según su versión, y a pesar de que las hermanas de Jonathan ha insistido en que la relación con su padre era "buena", las "fuertes disputas" eran una constante entre ellos, por la petición que el primogénito de Andic le había hecho en cuanto a la posibilidad de heredar en vida. Esta declaración llevó a los Mossos d'Esquadra a investigar más a fondo los pasos de Jonathan antes, durante y después de la caída mortal que acabó con la vida de su padre en diciembre del año 2024.

Isak le dejó 5 millones de euros, pero ella reclamó más

Tras pasar por el juzgado, Knuth ha aceptado que se clone su teléfono móvil para obtener más detalles de la llamada que Jonathan le hizo cuando, supuestamente, Isak se cayó por un barranco de la montaña de Monserrat. Ella, que se había quedado en el aparcamiento mientras padre e hijo hacían una ruta de senderismo para "limar asperezas", fue la primera persona a la que Jonathan llamó, incluso antes que a los servicios de emergencias.

Después de testificar, se ha conocido que la exgolfista ha cobrado por fin los 27 millones de euros de herencia que acordó con los tres hijos del difunto: Jonathan, Judith y Sarah, al no estar de acuerdo con la cantidad que el propio Isak le había dejado en el testamento. Según éste, el fundador de Mango repartió su fortuna a partes iguales entre sus tres descendientes, dejando cuotas concretas a algunos de sus seres queridos y familiares, como en el caso de Estefanía.

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Estefanía recurrió a la ley de la cuarta viudal de Cataluña

A ella le dejó un cifra de cinco millones de euros pero, al no estar conforme, Knuth recurrió a la cuarta viudal, una ley vigente en Cataluña según la cual si tu pareja fallece y no te deja bienes suficientes para mantener el nivel de vida que tenías, puedes reclamar una cuarta parte del valor total de la herencia. Para evitar que su reclamación ascendiera a tales niveles, los hijos de Andic acordaron otorgarle 27 millones de euros, que la exgolfista ya ha recibido.

El mismo martes día 30, también declaró frente al juzgado María Julia L., la que fuera terapeuta de Isak Andic y Jonathan y a la que la jueza investiga por su presunta implicación en el homicidio. La psicóloga - no colegiada - defendió su método, una terapia directiva en la que ella toma parte activa en el conflicto y contextualizó los mensajes en los que se habla de "matar al padre", como parte de la teoría freudiana de la necesidad de librarse de la influencia paterna.