Rocío Molina 29 OCT 2025 - 11:21h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha aclarado dónde reside actualmente tras su ruptura con Manuel González

Gabriella Hahlingag confirma la infidelidad a Manuel González e insinúa que él habría filtrado su vídeo con el cantante JC Reyes

Compartir







Gabriella Hahlingag ha respondido a preguntas de sus seguidores en torno a su ruptura con Manuel González. Tras el cruce de acusaciones que ha tenido con el exconcursante de 'Supervivientes' e insinuar que el gaditano ha sido el responsable de filtrar un vídeo de ella con el cantante JC Reyes, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha cambiado sus planes y ha explicado qué ha pasado con el piso en el que ambos vivían de Madrid.

Ilusionados en aquel momento eran ellos los que comunicaban la noticia de que se iban a vivir juntos a un piso del que no aclaraban si era de alquiler o si habían adquirido en propiedad. Lo que se sí se podía sentir la alegría que tenían por dar este paso que comunicaban con una imagen en la que se veían las llaves y prometían ir mostrando cómo lo iban a decorar juntos.

Una promesa que no se ha podido cumplir y una situación a la que se enfrenta ahora la murciana de origen rumano. Así ella misma lo ha contado y lo ha mostrado compartiendo las imágenes del salón de su casa con los primeros muebles que han ido llegando. Ya sin Manuel en ella, tal como ella misma ha confirmado para los que le han preguntado.

PUEDE INTERESARTE Manuel González estalla contra Gabriella Hahlingag tras salir a la luz las imágenes de su beso con un conocido cantante

Canal de Whatsapp de Telecinco

"El piso por lo que sea me tocó quedármelo a mí. Estoy muy contenta de cómo está quedando", ha aclarado sin dar más explicaciones, aunque sí que ha querido dejar claro que este punto va a ser el lugar de encuentro y de moda. Así lo ha hecho saber en su declaración de intenciones. "Las fiestas ya no van a ser en la casa de Mayeli"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Desde que se anunciara la noticia de su ruptura con Manuel González son cientos de miles los ojos que están pendientes de cada movimiento suyo. Desde los mensajes que el exconcursante de 'Supervivientes' lanzaba en tono conciliador hasta que este ha cambiado al hacerse público el vídeo en el que se ve a Gabriella besándose apasionadamente con el cantante JC Reyes. Unas imágenes que corresponden al mes de marzo y que han salido ahora "intencionadamente" y eso es lo que más le ha dolido a la murciana.

Por ese motivo su relación se ha roto del todo y no tienen contacto. "Ya no veo a Manuel por razones personales y hasta dentro de nuevo aviso prefiero mantenerme al margen y no tener que dar explicaciones. Solo diré que el karma existe y que yo tengo la conciencia muy tranquila", ha terminado por aclarar a sus seguidores en su ronda de preguntas.