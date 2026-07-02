Celia Molina 02 JUL 2026 - 11:52h.

Ana Belén y Víctor Manuel acudieron al estreno de 'Las que gritan', la nueva obra de teatro en la que participa su hija, Marina

Ana Belén: "Víctor relativiza todo mucho, algo que a mí me falta porque yo enseguida hago una tragedia"

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El pasado 1 de julio, Ana Belén y Víctor Manuel aparecieron en el estreno de 'Las que Gritan', en el Teatro Maravillas de Madrid, para arropar a su hija, Marina San José, que forma parte del elenco de actrices de la obra. Ésta se centra en las vivencias de una mujer viuda que decide comprarse una Harley y darle un giro radical a su vida, empezando por convocar a sus tres hijas para pasar un fin de semana muy especial.

Marina, que siempre ha contado con el apoyo de sus padres en su carrera como actriz, interpreta a una de las hermanas, las más hippie y temerosa, en este remake de una comedia que ya tuvo mucho éxito en el pasado. Y, aunque ahora esté centrada en el teatro, muchos de sus fans la recordarán por sus papeles en series de audiencia como 'Amar en tiempos revueltos' o 'Gran Reserva'; ¿

¿Quién es, entonces, Marina San José? ¿Qué se sabe de la hija menor de una de las parejas de músicos más emblemáticas de nuestro país, que acompañaba a sus padres de gira en los meses de verano? ...

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Comenzó su andadura artística como corista

Marina, nacida en septiembre de 1983, es la segunda hija de Ana Belén y Víctor Manuel, cuyo primogénito, David San José, trabaja como productor musical y colabora frecuentemente con sus padres. Aunque los dos hermanos han salido artistas, ambos han dicho siempre que en su casa "la música nunca fue una imposición" y que sus padres les dieron total libertad para dedicarse a lo que ellos quisieran.

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Tras su paso por un conocido programa de televisión, Marina, consciente de la fama mundial de sus progenitores, declaró que, para ella, siempre fueron sus "referentes": Normalmente acompañaba a mis padres en las giras y los conciertos cuando no tenía colegio. Para mí, ellos han sido lo que cualquier padre es para sus hijos, tus referentes y los que te han educado. No lo veo como algo tan especial porque yo hablo desde dentro", declaró.

Marina, de 42 años, estudió en la prestigiosa escuela Laboratorio William Layton y, aunque desde hace años se dedica de lleno a la actuación, también hizo sus pinitos en la música, comenzando su andadura artística como corista en los conciertos de sus padres.

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Marina convive con dos perritos adoptados

En el aspecto personal, no se ha casado nunca ni se conoce que tenga pareja oficial. Por lo que se puede observar en sus redes sociales - y por las múltiples ocasiones en las que ha posado con ellos - sí se sabe que tiene dos perros adoptados, Mora y Limoná, a quienes considera como parte de su familia.

En cuanto a sus ambiciones profesionales, a pesar de haber trabajado en varias películas, como 'Saben aquell', de David Trueba, Marina San José asegura que es "feliz en el teatro", y que no tiene ninguna intención de "llegar a Hollywood, ni de ganar un Oscar", como dijo en el Diario Vasco. Ahora, Marina disfruta del estreno de su última obra, que estará en cartelera de martes a domingos.