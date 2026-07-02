Carla Flila enseña su físico tras engordar 6 kilos y lanza un poderoso mensaje

Natalia Sette 02 JUL 2026 - 12:22h.

La influencer se pone delante de la cámara y muestra la realidad de su cuerpo tras haber engordado 6 kilos en este último mes

La impresionante piscina de la nueva casa de Carla Flila: así la disfruta junto a sus amigas influencers

Compartir







Carla Flila continúa consolidándose como uno de los perfiles más auténticos, transparentes y necesarios del panorama digital actual. Con una comunidad que ya roza el millón de seguidores en Instagram, la influencer de 27 años ha vuelto a conmover y concienciar a su público enseñando su físico tras engordar 6 kilos.

Tras convertirse en un altavoz de la aceptación de las curvas y cuestionar con firmeza la f amosa y exigente "operación bikini" , la exnovia de Nagore Robles ha dado un paso al frente enseñando la realidad de su físico y compartiendo una profunda reflexión sobre los mitos sobre los cuerpos perfectos.

Lejos de esconderse o camuflar los cambios que ha experimentado su cuerpo recientemente, la creadora de contenido ha posado con total naturalidad. “He engordado 6 kilos en los últimos dos meses y estoy igual de buena y mamasota”, ha arrancado confesando sin ningún tipo de tapujo ni complejo, demostrando que su autoestima no depende en absoluto del veredicto de una báscula.

Para Carla, este proceso ha sido el motor ideal para recordar a las miles de mujeres que la siguen la importancia de reconciliarse con el espejo. “Esto es un recordatorio de que el cuerpo de una mujer cambia, que podemos adelgazar y podemos engordar”, ha argumentado con madurez. La creadora de contenido quiere dejar claro que estos cambios no siempre se deben a una mala alimentación o no hacer ejercicio.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Cambia con las etapas, con las emociones, con el estrés, con el trabajo, con el descanso, con las prioridades… y eso es completamente normal”, ha continuado explicando. La catalana ha aprovechado su enorme altavoz para denunciar los juicios de valor a los que se somete a la sociedad cuando experimenta una subida de peso.

“Parece que cuando alguien engorda siempre tiene que haber una explicación: “es que come mal”, “es que no entrena”. Y no. La realidad es mucho más compleja”, ha sentenciado de forma tajante.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Consciente de que la llegada del buen tiempo suele despertar muchas inseguridades, la creadora de contenido ha concluido su aplaudido discurso con una lección de amor propio. “No eres menos por haber cambiado de talla. No eres menos bonita. No eres menos tú. No pasa nada, no te machaques, seguimos igual de guapas”, ha insistido con gran empatía hacia su comunidad, zanjando su alegato con una maravillosa reflexión final: “Dejemos de castigarnos por tener un cuerpo que simplemente está viviendo”.