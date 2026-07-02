Equipo Outdoor 02 JUL 2026 - 10:00h.

El futuro marido de Marieta ha desatado la locura en redes con un reel en el que aparece con cuatro peinados completamente distintos para su gran día

La sorpresa que Suso Álvarez y Marieta tienen preparada para su boda el jueves

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Suso Álvarez tiene la boda a la vuelta de la esquina y lo está convirtiendo en todo un evento. El el exconcursante de 'Supervivientes', y futuro marido de Marieta, que no ha parado de compartir detalles de su gran día, publicó hace unos días un vídeo que revolucionó las redes: aparece con cuatro peinados completamente distintos para que sus seguidores decidieran cuál debería lucir el próximo viernes. Y la reacción no se hizo esperar.

El vídeo, breve pero muy efectivo, recorre cuatro opciones completamente distintas. La primera es un clásico con raya al lado, elegante y atemporal. La segunda, un tupé desenfadado con más volumen y personalidad. La tercera, un look engominado al más puro estilo old school que lo convierte en todo un galán.

Y la cuarta, la más inesperada: el rizado natural, que deja ver a un Suso mucho más auténtico y desenfadado. No es la primera vez que los dos generan expectación con los detalles de su gran día, pero esta vez la propuesta ha sido especialmente creativa.

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La publicación se llenó de comentarios en cuestión de minutos y la división de opiniones fue total. Unos apostaron por la elegancia del engominado, otros por el clásico con raya, y no faltaron los fans del tupé desenfadado. Marieta, que llevaba semanas acumulando preparativos de cara al gran día, tampoco tardó en unirse al debate. Y la pregunta que nadie podía quitarse de la cabeza era una sola: ¿con cuál de los cuatro peinados llegará Suso al altar?

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La respuesta más esperada, sin embargo, llegó de la propia novia. Entre los cientos de comentarios que dejó el reel, Marieta no dudó en pronunciarse con mayúsculas: "AMO EL RIZADO", escribió la futura esposa sin ningún tipo de duda. Un comentario que encendió aún más el debate: muchos coincidieron con ella y el rizado se llevó el mayor apoyo, aunque los defensores del engominado y del tupé no se rindieron tan fácilmente.

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Lo que sí está claro es que Suso ya ha tomado cartas en el asunto. En sus stories más recientes ha compartido una foto desde una barbería de San Sebastián de los Reyes, sentado en la silla junto a los que él mismo define como su equipo de confianza. "Llegó el momento del corte para la boda", ha escrito junto a la imagen. El próximo viernes 3 de julio, saldremos de dudas.