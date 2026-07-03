Lorena Romera 03 JUL 2026 - 14:25h.

La exconcursante de 'Supervivientes' hace balance del cambio de su vida poco antes de su 'sí, quiero' con Suso Álvarez

Looks a juego, photocall, lágrimas y reguetón: Marieta y Suso Álvarez celebran su preboda

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Llegó el gran día y los nervios están a flor de piel. Este viernes, a las 17:00 horas en la provincia de Toledo, Marieta y Suso Álvarez se darán el 'sí, quiero' en uno de los enlaces más esperados del nuestro televisivo. Tras una preboda lena de emociones, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha lanzado un significativo mensaje a escasas horas de su boda.

Junto a una fotografía en la que podemos ver que ya se está preparando para vestirse de blanco, en plena sesión de belleza, con vistas al paisaje de Toledo, la también concursante de 'Supervivientes' se sincera en un mensaje que ha emocionado a su comunidad.

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"Hoy es el gran día. Llevamos un año soñando con esto y por fin se hace realidad", comienza escribiendo ilusionada, consciente de las muchas emociones que vivirá en la tarde de hoy (y más después de no haber podido contener las lágrimas en su preboda).

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Un repaso a su peor momento y a su historia de amor

Un mensaje en el que no ha querido olvidarse de sus seguidores, que han vivido su transformación desde que saltara a la fama con su paso por República Dominicana. En una sincera carta abierta, la de Elche ha agradecido el apoyo incondicional del público en sus diferentes etapas:

"Gracias por haberme conocido en mi peor momento, por haberme visto evolucionar y crecer como persona, por buscar y encontrar mi mejor versión", escribe la joven. Unas palabras cargadas de significado que reflejan lo mucho que agradece que nunca le hayan soltado de la mano.

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El mensaje también ha tenido una dedicatoria de lo más especial para su ya casi marido, Suso Álvarez, ensalzando el camino que han recorrido juntos: "Por la de Suso, porque lo habéis visto crecer en todos los sentidos y convertirse en un maravilloso hombre. Y por la de los dos, porque nos habéis visto flirtear, enamorarnos como locos y crear una familia en dos años".

El enlace se podrá seguir en directo en televisión

Una "gran fiesta del amor" que podrá seguirse en directo desde Telecinco, a través de 'El verano se mueve'. Una noticia que ha alegrado a sus seguidores, que se preguntaban si la pareja tendría o no pactada algún tipo de exclusiva: "Se va a ver en la televisión, en directo, y también este finde en 'Fiesta'. Gracias de corazón. Esto es un sueño".

Además, para quienes no pueden estar conectados en directo, Marieta ha prometido que mantendrán sus redes activas. "Seréis partícipes porque lo vamos a subir todo en el momento, como si estuvieseis ahí", ha prometido la influencer, lanzando este último mensaje público antes de su boda con Suso Álvarez.