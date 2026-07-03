Equipo Outdoor 03 JUL 2026 - 09:00h.

Marieta y Suso se casan el 3 de julio: repasamos los momentos clave de su historia de amor desde que se conocieron

Marieta desvela un problema salud que le está afectado a sus extremidades

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Marieta y Suso Álvarez se casan el próximo 3 de julio. Lo que empezó con una declaración unilateral y sin garantías se ha convertido en dos años de convivencia, una pedida desde dentro de un plató de televisión, otra frente al mar y una boda a la que se llega con vestido preparado y lista de invitados negociada. La exconcursante de 'Supervivientes' y el colaborador televisivo han construido su historia a la vista de todos: en platós, en redes sociales y con mucha televisión de por medio. Repasamos cómo han sido estos dos años juntos.

Verano de 2024: "Me da igual si no sientes lo mismo"

Marieta acababa de salir de 'Supervivientes 2024' cuando empezó a trabajar junto a Suso Álvarez. El roce hizo el cariño y ella dio el primer paso: le propuso tomarse un café. Desde ese día ya no se separaron. A finales de julio, la pareja confirmó su relación públicamente, dejando claro que lo que había entre ellos era algo más que compañerismo. Marieta no se anduvo con rodeos: le había dicho que le gustaba sin saber si él sentía lo mismo. Le dio igual. Resultó que sí.

Otoño de 2024: críticas y un novio que se viste de blanco

La relación no tardó en despertar comentarios. Algunos cuestionaron la pareja desde fuera; él respondió a su manera. Suso se vistió de novio para sorprender a Marieta, que reaccionó con emoción en 'Gran Hermano'. Los críticos seguían ahí. Ellos, también.

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Noviembre de 2024: juntos en casa, con condiciones y un nuevo miembro

En cuanto Marieta salió de 'Gran Hermano', se fueron a vivir juntos. Apenas un mes después de conocerse ya compartían casa, lo que por fuera podía parecer una locura y por dentro funcionaba. "Suena una locura, pero es que nos ha ido muy bien y no me arrepiento para nada", reconocería ella tiempo después. La pareja amplió su familia con un perro y consolidó una convivencia que, en diciembre, iba a someterse a su prueba más dura.

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Diciembre de 2024 a marzo de 2025: la pedida desde Guadalix

En diciembre de 2024, Marieta entró en 'GH DÚO 3'. Las semanas dentro de la casa de Guadalix no hicieron más que dejar claro lo que ella ya sabía: que Suso era el hombre de su vida. El 14 de febrero de 2025, San Valentín, le pidió matrimonio en directo desde el interior de la casa. "No tengo dudas sobre nuestro futuro", dijo ante las cámaras.

Suso respondió desde fuera: "¿Cómo no me voy a querer casar contigo?" El 5 de marzo de 2025, Marieta ganó 'GH DÚO 3'. "Es la primera vez que gano algo en mi vida", dijo al salir. Suso estaba en el plató de la final y le declaró su amor ante todos.

Marzo de 2025: la pelota, en su tejado

El 23 de marzo, Marieta se estrenó como colaboradora en 'Fiesta'. El programa conectó en directo con Suso, que la sorprendió con unas palabras que la hicieron llorar: "Es mucho mejor que yo en todo, ya lo verás". Emma García le preguntó si iba a pedirle matrimonio formalmente después de la propuesta que ella le había hecho desde Guadalix. Él no dejó lugar a dudas: "Yo también me quiero casar con ella. En un futuro me voy a casar con ella". El plató entero lo celebró. Ella también.

30 de julio de 2025: "Por supuesto que sí"

Llegó el turno de Suso. En julio de 2025, organizó una pedida frente al mar, en la terraza del apartamento de vacaciones de la familia. Le preguntó a Marieta si quería casarse con él. Ella dijo "por supuesto que sí". El anillo, el vídeo y la emoción de los dos llegaron a las redes en cuestión de horas.

Enero de 2026: ya hay fecha y ya hay rutina de novia

A principios de 2026, Marieta y Suso desvelaron la fecha y el lugar de la boda: el 3 de julio. El anuncio llegó acompañado de los primeros detalles de la organización. Semanas después, Marieta compartió su rutina de belleza de novia, una cuenta atrás que la tenía más ilusionada que nerviosa.

Abril de 2026: las lágrimas de las invitaciones

Faltaban tres meses para la boda y Marieta ya había roto a llorar por un motivo relacionado con las invitaciones. La emoción no era de tristeza: era de las que se te meten por dentro cuando algo que llevas mucho tiempo queriendo empieza a volverse real.

El 3 de julio: la boda

El jueves 3 de julio, Marieta y Suso Álvarez se dan el sí quiero. Después de dos años, una declaración sin garantías, dos reality shows, una pedida desde la casa de Guadalix, otra frente al mar y más de un llanto de emoción, llega el día que los dos dijeron que querían. Sin dudas.