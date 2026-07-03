Lorena Romera 03 JUL 2026 - 13:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido una visita muy especial tras conocer su diagnóstico y poco antes de su sesión de quimioterapia

Marta Peñate desvela la enfermedad que le han diagnosticado tras las complicaciones por su embarazo ectópico

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Marta Peñate ha recibido una visita muy especial tras las difíciles noticias de su embarazo. Unas horas después de desvelar que padece una enfermedad trofoblástica gestacional grado I tras las complicaciones de su embarazo ectópico cornual, la colaboradora y presentadora de televisión ha reaparecido en sus redes arropada por una de las personas más importantes de su vida para afrontar con fuerzas renovadas su inminente tratamiento de quimioterapia.

Aprovechando una tarde de desconexión en una terraza de Madrid, concretamente en LaFinca Grand Café, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ha publicado una preciosa imagen en la que aparece muy bien acompañada. Su hermana, Laura Peñate, ha viajado para estar a su lado en estos momentos tan convulsos y convertirse en su mayor apoyo junto a su pareja, Tony Spina.

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"Mi hermana ha venido a vernos", ha anunciado con ilusión la que fuera concursante de 'Supervivientes' a través de sus stories. Una reunión familiar que supone un auténtico respiro para Marta Peñate, que esta misma mañana ha acudido al hospital para iniciar su tratamiento de quimioterapia, pautado para los próximos dos o tres meses.

A pesar del cansancio acumulado por las semanas de ingresos y los diagnósticos que ha estado recibiendo, la fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha disfrutado al máximo de este encuentro, bromeando incluso sobre su tolerancia al alcohol durante el reencuentro: "Ya sabéis que no bebo nunca porque lo odio y dos copas me han valido".

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Para cerrar este emotivo momento y dejar claro que la unión de los suyos es ahora mismo lo más reconfortante para ella, Marta Peñate le ha dedicado a su hermana y a Tony unas preciosas palabras: "Os quiero".