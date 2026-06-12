Isabel Guerrero, hija de Daniel Guerrero, murió a los 12 años el verano pasado por una rabdomiosarcoma en el cráneo

Qué es el rabdomiosarcoma en el cráneo, el raro cáncer por el que falleció la niña Isabel Guerrero

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La Fundación CRIS Contra el Cáncer, entidad de referencia en investigación oncológica y hematológica, ha participado hoy en la apertura del “Parque de Isa”, un espacio dedicado a Isabel Guerrero, fallecida el pasado mes de agosto a los 12 años de un tumor cerebral raro, que nace con el objetivo de mantener el compromiso con la investigación del cáncer infantil.

Situado frente al Colegio Los Olivos, donde Isa estudió y dejó una profunda huella, el parque representa el legado de una niña cuya fortaleza, generosidad y capacidad para movilizar a quienes la rodeaban trascendieron su propia historia. Hoy, su nombre queda unido para siempre a un mensaje de esperanza: la investigación es la mejor herramienta para cambiar el futuro del cáncer infantil.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Las Rozas, José de la Uz; la presidenta y cofundadora de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, Lola Manterola; el director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en cáncer infantil en la Paz, doctor Antonio Pérez; el director del Colegio Los Olivos, Óscar Sánchez-Arévalo; los padres de Isa, Daniel y Laura; así como familiares, profesores, alumnos y miembros de la comunidad educativa.

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada ha tenido lugar antes del inicio del acto oficial, cuando las compañeras de Isa del IES Carmen Conde han recorrido el camino hasta el Colegio Los Olivos para recoger a los alumnos de 3º de Primaria, el curso en el que estudia actualmente su hermana. Juntos han caminado hasta el parque, representando el vínculo entre generaciones de alumnos que siguen manteniendo vivo el recuerdo de Isa.

Tras las palabras de bienvenida del alcalde de Las Rozas, se ha procedido al descubrimiento de la placa con el nombre del parque. A continuación, los padres de Isa, Daniel y Laura, han agradecido el cariño y el apoyo recibidos durante estos años por parte de CRIS Contra el Cáncer, del Ayuntamiento de Las Rozas, del Colegio Los Olivos y de toda la comunidad educativa. En una intervención especialmente emotiva, han destacado que iniciativas como El Parque de Isa permiten mantener vivo su legado y seguir trasladando a las nuevas generaciones la importancia de impulsar la investigación del cáncer infantil.

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Los padres de Isa y sus amigas, protagonistas del acto

Durante el acto también han intervenido varias amigas de Isa, que han compartido recuerdos de su amistad y han destacado la forma en que Isa afrontaba cada situación con optimismo, generosidad y una extraordinaria capacidad para unir a las personas. Sus palabras han emocionado a los asistentes y han puesto de manifiesto que su recuerdo sigue muy presente entre quienes compartieron con ella años de colegio, amistad y aprendizaje.

Tras las intervenciones, el alcalde de Las Rozas y la familia de Isa descubierto la placa conmemorativa del Parque de Isa, un gesto simbólico que convierte este espacio en un homenaje permanente a su memoria y a la importancia de seguir impulsando la investigación del cáncer infantil. Este emotivo momento ha estado acompañado por la lectura de una poesía que han leído los alumnos de 3º de primaria, compañeros de Paula, la hermana de Isa.

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Posteriormente, alumnos, familiares y asistentes han participado en una Marcha Homenaje a Isa, que ha recorrido los alrededores del colegio para finalizar junto al olivo situado a la entrada del centro educativo. Allí, los niños han realizado una ofrenda simbólica depositando piedras pintadas por ellos mismos a los pies del árbol, en un gesto cargado de significado que representa la unión de toda una comunidad en torno al recuerdo de Isa y al apoyo a la investigación.

“Isa sigue inspirándonos a todos. Su legado nos recuerda cada día que investigar es la única forma de ofrecer nuevas oportunidades a los niños y niñas con cáncer y a sus familias”, ha señalado Lola Manterola, presidenta de CRIS Contra el Cáncer.

Aprobado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas, El Parque de Isa nace como un espacio de memoria, encuentro y esperanza. Más allá de un homenaje, representa el compromiso de toda una comunidad con la investigación del cáncer infantil y con el futuro de los niños y niñas que conviven con la enfermedad. Porque El Parque de Isa no solo recuerda a una niña extraordinaria. También recuerda a las futuras generaciones que la investigación salva vidas y que cada avance científico acerca nuevas oportunidades para los niños y niñas con cáncer y sus familias.