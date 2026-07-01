Celia Molina 01 JUL 2026 - 12:08h.

En el doble terremoto de La Guaira también murieron el padre, la abuela y los tíos de José Castro, el novio de la Miss fallecido

La hermana del futbolista Lucas Trejo, tras perder a su mujer y a sus hijos en el terremoto de Venezuela: "Le han sedado"

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Una semana después del doble terremoto - de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente - , continúan sucediéndose las noticias de las miles de muertes que causó el seísmo, cuyo epicentro tuvo lugar en la ciudad portuaria de La Guaira. A través de un GoFundme, un amigo de Skarlent Rodríguez, la modelo venezolana que, en 2025, fue proclamada como Miss Orlando, ha confirmado su muerte y la de su novio, José Castro, cuyo apartamento se encontraba en el epicentro del terremoto.

Tras varios días de búsqueda, en los que los propios vecinos y familiares han ayudado a los profesionales en las labores de rescate, sus cuerpos fueron encontrados en la jornada del 29 de junio, como cita el texto que anuncia su deceso:

"Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida, uno al lado del otro, juntos hasta el final. No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario durante estos días tan difíciles", dice el GoFundMe.

"Los encontramos sin vida, uno al lado del otro"

El autor revela también que, además de la pareja fallecida, muchos otros familiares del novio también murieron en el doble seísmo: "El proceso de búsqueda y la recuperación de los cuerpos ha sido extremadamente costoso. La familia de José ha sufrido pérdidas devastadoras: su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto. La familia de Skarlent tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia. Por esta razón, hacemos un llamado para ayudar a cubrir los gastos funerarios, que han aumentado significativamente debido a esta tragedia en Venezuela", continúa el texto.

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"La recuperación de los cuerpos ha sido muy costosa"

En total, la cifra que solicitan asciende a los 22.000 dólares, recordando que cualquier aportación, por pequeña que sea, será bienvenida: "Cualquier colaboración es profundamente significativa. Y si no puedes donar, compartir esta campaña es una ayuda inmensa. Sobre todo, te pedimos que compartas lo maravillosos que fueron nuestros niños, el amor que dieron y la luz que dejaron en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlos. Gracias por acompañarnos en este duelo. Familia Rodríguez–Castro", concluye la campaña.

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En la cuenta de Instagram de Skalent, ella misma se mostró muy orgullosa de haber sido elegida como Miss Orlando, Florida, momento en el que fue definida, no sólo como una mujer bellísima, sino como una "buena persona que siempre ayudaba a los demás":

"Apasionada, disciplinada y con un claro propósito, Skarlent tiene una profunda conexión con el mundo del arte, desde la música, el mundo del modelaje, la danza, las artes escénicas, la creatividad visual, la televisión y el diseño. A lo largo de su vida, Skarlent se ha mantenido comprometida con ayudar a los demás, desde visitar a niños en hospitales y apoyar a jóvenes sin un hogar estable, hasta pasar tiempo con personas mayores, ayudar a mujeres en situaciones vulnerables y defender el bienestar animal", se puede leer en el muro de la fallecida.