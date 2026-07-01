Equipo Outdoor 01 JUL 2026 - 19:15h.

La influencer estrena su casa en solitario y deja a su familia en el piso que fue su refugio tras romper con Nagore

Carla Flila emociona con su lección sobre el amor propio y la "operación bikini": su aplaudido vídeo

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Carla Flila ha compartido en sus redes el día de su mudanza a la casa que compró en Madrid. La influencer, que en abril enseñó por primera vez cada rincón de la vivienda terminada, ha dado por fin el paso de trasladarse. Y aunque las imágenes no dejan dudas, lo que más ha impactado no son las cajas apiladas en el salón sino la cara que se le ha quedado a su hermana al verla marchar.

Tras su ruptura con Nagore Robles a finales del año pasado, Carla volvió a convivir con su madre y su hermana y se centró en rehacerse: "Estoy tranquila, en calma, en un proceso de descubrirme y de vivirlo todo". Modo terapia, deporte y proyectos. Uno de los más importantes era comprarse una casa en Madrid, ciudad a la que llegó en 2024 siguiendo a Nagore y en la que decidió quedarse. La enseñó en abril visiblemente emocionada. El siguiente paso era mudarse, y ese momento ha llegado ahora.

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En sus redes, Carla ha mostrado el salón del piso lleno de cajas y a su hermana sentada en el sofá con gesto triste. Las ha etiquetado con dos frases: "llegó el día de la mudanza" y "último día viviendo juntas". Una despedida especialmente emotiva si se tiene en cuenta que ese piso fue el refugio al que Carla volvió tras su ruptura con Nagore, y donde ha convivido con su familia durante estos meses. Y es que compartir los momentos difíciles forma parte de quién es: desde los estragos físicos de la ansiedad hasta el día en que deja atrás su casa familiar.

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Las preguntas no tardaron en llegar. Una seguidora quiso saber: "¿Carla ellas van a vivir ahí y tú te mudas sola?". Carla confirmó que sí: ella se va a vivir sola a su casa nueva, mientras su madre y su hermana se quedan en el piso anterior. Lo que empezó como un refugio familiar después de la ruptura con Nagore termina siendo exactamente eso: el hogar de su madre y su hermana, mientras ella estrena el suyo propio.

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El piso se queda para la familia. La casa nueva, solo para ella. Carla lo tenía claro desde el principio: "Siempre he tenido muy claro que quería crear un hogar, no solo un sitio donde vivir. Un espacio que se sintiera mío, que tuviera mi energía". Ahora, por fin, lo tiene.