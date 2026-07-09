David Vaquero habla del problema físico que ha estado sufriendo estos meses

Natalia Sette 09 JUL 2026 - 12:55h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte la dolencia que lo acompaña desde hace meses y que le impide hace vida con normalidad

María Aguilar desvela el verdadero motivo de su ruptura con David Vaquero un año después de final de su relación

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David Vaquero se ha pasado por sus ‘stories’ de Instagram para actualizar cómo va su vida desde su participación en ‘La isla de las tentaciones 10’. Aunque en el amor le va fenomenal, pues su relación con Leila León va viento en popa, a nivel físico no se encuentra tan bien. El influencer ha compartido el problema que ha estado sufriendo estos últimos meses.

El de Albacete, que cuenta con una comunidad de más de 300.000 seguidores, no los tiene acostumbrados a sentarse frente a la cámara y hablar de su vida. Aunque comparte su día a día, no suele abrirse sobre sus problemas, hasta ahora. David ha contado abiertamente el problema físico que arrastra desde hace tiempo y que le impide llevar su vida con normalidad.

“A mí me encanta entrenar”, ha comenzado explicando el joven, dejando claro que el ejercicio es una parte fundamental de su bienestar. Sin embargo, su rendimiento ha caído en picado de forma inevitable por culpa de una lesión persistente. “Lo que pasa es que llevo bastantes meses haciéndolo fatal”, ha reconocido con resignación.

El exnovio de María Aguilar ha detallado el diagnóstico médico exacto que ha frenado en seco su entrenamiento físico. “He estado muy jodido del hombro, tengo el tendón largo del bíceps inflamado”, ha desvelado. Esta dolorosa dolencia limita de forma drástica su movilidad y le impide levantar peso.

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Para intentar disminuir el dolor y acelerar la recuperación, el albaceteño se ha puesto en manos de diversos profesionales de la salud y se ha sometido a diferentes tratamientos médicos, aunque por el momento no ha obtenido los resultados que deseaba. “Me han pinchado corticoides, he ido a mil fisios…”, ha relatado.

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A pesar de los dolores y del parón forzoso, David es muy consciente de que no puede dejarse llevar por la pereza y quiere recuperar los buenos hábitos cuanto antes, sobre todo en esta época. “Es súper importante entrenar y en verano más porque pierdes la rutina”, ha dicho con sinceridad.

El creador de contenido tiene la firme intención de volver al deporte, entendiendo que el ejercicio va mucho más allá de una mera cuestión estética. “A ver si me pongo porque no solo es por el cuerpo, es por la mente”, ha concluido, dejando claro que necesita el entrenamiento para despejarse y mantener su mente en calma.