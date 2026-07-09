Los actores alcanzaron un acuerdo el pasado mes de mayo dos años después de que Lively le demandara por acoso sexual y un ambiente laboral hostil

Blake Lively reclama más de 8 millones de dólares a Justin Baldoni por los costes de su batalla judicial tras la desestimación de su demanda

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Dos meses después de que llegara a su fin una de las disputas legales más mediáticas de Hollywood, Justin Baldoni ha decidido hablar públicamente por primera vez. El actor y director de 'Romper el círculo' ha reaparecido en un vídeo publicado en Instagram junto a su esposa, Emily Baldoni, para explicar cómo han vivido los dos últimos años y por qué optaron por guardar silencio mientras se desarrollaba el proceso judicial con Blake Lively.

"No hemos hablado públicamente durante los dos últimos años, no porque no tuviéramos cosas que decir, Dios sabe que las tenemos, pero parecía que cada vez que íbamos a hacer un vídeo como este, algo nos decía que no lo hiciéramos, como si no fuera el momento adecuado", explica Baldoni mirando a cámara. "Ahora sí parece que es el momento", le responde su mujer, quien hasta ahora se ha mantenido en un discreto segundo plano.

Tal y como indica, ella, cree que es "importante" señalar que "la gratitud nos ha salvado", pero que eso "tampoco anula la injusticia y el dolor que hemos sentido durante los últimos años". "Hemos tenido que luchar contra muchas cosas y tratar de entender por qué pasan este tipo de cosas, que además se disfrazan de la lucha por las mujeres. La verdad es que ha habido momentos muy traumáticos para nosotros como familia y por eso es tan difícil hablar", se lamenta Emily.

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De hecho, es ella quien toma más la palabra, y continúa: "La verdad y los hechos han hablado por sí solos. Así que aquí estamos (...). Cuando la gente nos ve por la calle, nos pregunta cómo estamos. Estamos sanando. Y si alguna vez habéis pasado por algo tan traumático, sabréis que no es algo lineal, es algo diferente cada día. Nosotros hemos tenido que repensar lo que es real, lo que importa: nuestros hijos, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra fe. Ahora somos incluso más devotos y estamos más cerca de ella".

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Para finalizar, es el propio actor quien sostiene: "Cuando nosotros no podíamos usar nuestra voz, fuisteis nuestra voz. Habéis confiado en nosotros usando vuestra intuición y habéis entregado vuestro tiempo para luchar por nosotros. Daros las gracias no parece suficiente, pero nosotros estamos aquí, en gran parte, gracias a muchos de vosotros y a nuestros amigos y familia. Una cosa que hemos aprendido es que cuando Dios le da al botón de reiniciar es cuando el amor aparece, y nosotros nos sentimos muy amados".

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Una batalla judicial que comenzó durante el rodaje de la película

El enfrentamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni se remonta al rodaje de 'Romper el círculo', la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover estrenada en 2024. Meses después del estreno, Lively denunció a Baldoni alegando acoso sexual, un ambiente laboral hostil y represalias, unas acusaciones que el director siempre negó.

La respuesta de Baldoni llegó con una contundente contrademanda de cientos de millones de dólares por difamación y otros daños contra la actriz, su marido Ryan Reynolds y otros implicados, asegurando que se había organizado una campaña para destruir su reputación pública y profesional.

Sin embargo, con el avance del procedimiento, varias de esas reclamaciones fueron siendo desestimadas por el tribunal, al igual que parte de las presentadas por Lively.

Tras meses de escritos judiciales, comparecencias y una enorme repercusión mediática, ambas partes alcanzaron finalmente un acuerdo el pasado mes de mayo, apenas unas semanas antes del juicio previsto en Nueva York.

El pacto puso fin al litigio sin que se celebrara la vista oral y fue acompañado de un comunicado conjunto en el que ambas partes defendían la importancia de mantener entornos de trabajo seguros y respetuosos dentro de la industria audiovisual.

No obstante, el cierre del procedimiento no supuso el final de todas las cuestiones derivadas del caso. Poco después, Lively solicitó al tribunal el pago de más de ocho millones de dólares en concepto de honorarios legales, una cuestión que continúa tramitándose de forma separada del acuerdo principal alcanzado entre ambas partes.