Equipo Outdoor 12 JUN 2026 - 15:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes', ha alzado la voz contra la organización de un festival canario tras el trato que recibieron sus amigos invitados

Steisy acude a una clínica estética para someterse a un endolift facial: “Quiero estar muy estirada”

Compartir







Steisy ha compartido en sus redes sociales una situación que la ha llevado a romper definitivamente con una empresa de Gran Canaria. La exconcursante de 'Supervivientes', conocida por su naturalidad y su vida sin filtros en redes, llevaba dos años colaborando de manera completamente gratuita con la organización de un festival canario. Esta semana viajó hasta allí junto a su pareja Pablo Pisa y un grupo de amigos a quienes permitían invitar, y lo que vivieron la ha llevado a alzar la voz sin ningún tipo de miramientos.

"Llevo dos años trabajando con ellos sin cobrar nada", ha explicado en sus historias. Steisy ha revelado que era la única participante del festival que no estaba siendo remunerada por hacer de modelo mientras el resto de las chicas sí cobraban por ello. Aun así, continuó apostando por la colaboración durante todo este tiempo hasta que lo que vivieron sus amigos en esta edición la hizo decidirse.

Lo que tuvieron que aguantar sus amigos tiene nombre y detalles muy concretos. Según ha relatado la influencer, sus acompañantes llegaron a un alojamiento lleno de cucarachas cuyos vídeos no ha querido compartir por ser espeluznantes. Además, en la cena de gala los sentaron en un rincón detrás de un altavoz, completamente apartados del resto de los asistentes, y los excluyeron de varias de las actividades programadas para el resto de participantes del festival.

Pero, la situación más grave la vivió uno de sus amigos, que es diabético: al llegar la cena, la organización no le ofreció ninguna alternativa y el chico se quedó sin probar bocado en toda la noche. Pablo Pisa también se ha pronunciado en sus stories para dejar clara su postura. "No porque nos hayan tratado mal a nosotros", ha aclarado, sino porque "o entramos todos o no entra ninguno".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Las invitaciones, los eventos y las fotos están muy bien, pero los amigos están por encima de todo eso", ha añadido. Ambos se marcharon del festival antes de que terminara. "Nos fuimos como Alba Carrillo y su madre, muy dignamente", ha escrito al explicar lo sucedido. La decisión de Steisy es inapelable: "No voy a volver a pisar ese sitio nunca más".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A pesar de todo, se lo han tomado con buen humor, compartiendo memes del universo Telecinco para reírse de lo vivido. Pablo ha acompañado el "¿puedo ser humana?" de Lydia Lozano con el texto "anoche explicando a los organizadores por qué nos íbamos", entre otros.

Steisy, por su parte, ha recurrido al "porque yo soy la víctima" de la misma Lydia Lozano para describir su llegada al bar de las drag queens tras salir del evento, y al mítico "¡sufrimiento, que me han quitado mi merienda!" de Belén Esteban para ilustrar la situación de su amigo: "Mi amigo diabético viendo cómo todo el mundo cena y a ellos los ponen en una esquina detrás de un altavoz". Se fueron antes de que terminara, pero con la conciencia muy tranquila