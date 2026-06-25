Steisy enseña el resultado de su lifting facial dos meses después de la intervención: "Estoy feliz como una perdiz"
La exconcursante de 'Supervivientes', presume de resultado a mitad de camino en su proceso de lifting facial en sus redes
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Steisy ha compartido en sus redes el avance de su endolift facial. La exconcursante de 'Supervivientes' ya explicó hace dos meses en qué consistía el tratamiento y por qué decidió someterse a él, y ahora vuelve para enseñar cómo evoluciona su proceso. La influencer lleva meses siendo muy abierta sobre cada paso de su transformación estética, y este nuevo update no ha sido una excepción.
El endolift es un tratamiento mínimamente invasivo que combina estimulación de colágeno y técnica de lipováser para tensar y rejuvenecer la piel del rostro sin alterar los rasgos. Steisy, que lleva meses sorprendiendo a sus seguidoras con cada paso de su transformación, lo explicó con total transparencia cuando se sometió al procedimiento en abril: buscaba levantar la piel que había perdido firmeza. El resultado completo puede tardar hasta seis meses en apreciarse, y el precio del tratamiento en España oscila entre los 1.200 y los 3.000 euros por zona.
Ahora, a mitad del proceso, la influencer ha publicado en sus stories una foto de su cara sin ningún filtro. "0 filtro y aún quedan dos meses para el resultado", ha escrito. La especialista que la trata confirma en el vídeo que la piel ya no está tan caída y que el endolift, combinado con el estimulador de colágeno, está haciendo efecto: "Está todo en su sitio".
En el vídeo, Steisy cuenta que una amiga le dijo: "Ay, Patri, es que te veo una cara como muy estirada". Curiosamente, cuando se sometió al procedimiento en abril, Steisy había pedido exactamente eso: "Eso es lo que yo quiero, estar muy estirada". Parece que la petición está surtiendo efecto. Ella, entre risas, le respondió: "Espérate a que haga el efecto en cuatro meses". La especialista añade que en pacientes jóvenes el tratamiento funciona especialmente bien porque tienen más colágeno propio, lo que potencia y acelera los resultados.
Steisy también ha querido dejar claro qué hace y qué no hace el endolift: "No te cambia los rasgos faciales, solo te estira y te pone en su sitio todo" "Sigue siendo tu cara". Y lo cierto es que el tratamiento no añade volumen ni altera las facciones, simplemente retrae y mantiene todo en su sitio. Con ese panorama, el veredicto de Steisy no ha podido ser más claro: "Estoy feliz como una perdiz", y con dos meses por delante aún para el resultado final, parece que lo mejor está por llegar.