Maite Galdeano explica por qué le da de comer a su perra su propia comida de forma habitual

Natalia Sette 14 JUL 2026 - 15:18h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' enseña la dieta que lleva a cabo con su perra y la recomienda a todos sus seguidores

Maite Galdeano acude a consulta y se queda en shock tras salvarse de una negligencia médica

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Maite Galdeano continúa compartiendo su día a día con la naturalidad y espontaneidad que tanto la caracterizan. Tras haber asustado a sus seguidores al explicar el brutal ataque que sufrió por parte de un felino , la que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha volcado de llena en el cuidado de sus mascotas. La madre de Sofía Suescun ha explicado por qué le da de comer a su perra su propia comida de forma habitual.

La navarra ha recurrido a sus redes sociales para desvelar uno de los secretos mejor guardados de su rutina canina: la particular y tradicional alimentación que le brinda a su perra Alma. A través de sus ‘stories’ de Instagram, la influencer ha querido mostrar en detalle las elaboradas recetas caseras que prepara con esmero de forma diaria.

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“Mirad el desayuno de Alma qué rico, tortilla de pavo y pepino que le encanta. Estoy preparando también la coliflor para las dos”, ha comenzado explicando a sus seguidores mientras cocinaba. La madre de Sofía Suescun utiliza alimentos idénticos a los de su propia dieta, adaptando el menú según las necesidades de la perra: “Ya está mi amor, te he echado también yogur griego que les va muy bien cuando tienen diarrea”, le ha dicho con ternura al darle el plato.

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Según la propia Maite, este método culinario está dando unos resultados excelentes en el desarrollo de la canina: “Se va a poner las botas, está creciendo muchísimo y tiene una fuerza tremenda”. Horas más tarde, ha vuelto a presumir ante la cámara de la gran cena que le había preparado en un gran cuenco: “Mucho hígado de pollo, aceite de coco, guisantes, patata, zanahoria… menuda cena te vas a meter”.

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Esta firme apuesta por la gastronomía casera ha calado hondo en su comunidad, hasta el punto de que muchos usuarios han decidido replicar sus pasos. “Me habéis comentado muchas que viendo mis ‘stories’ le habéis cambiado la dieta a vuestros perritos por la tradicional, como hago yo”, ha revelado orgullosa. Por ello, la navarra no ha dudado en lanzar una recomendación: “Ya veréis que vuestro perrito os lo agradecerá, estará más fuerte, más sano y más enérgico. Os animo a que le deis la dieta de siempre, lo que hemos comido toda la vida”.

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El análisis de los expertos: ¿Es bueno dar comida humana a los perros?

A pesar del entusiasmo de Maite Galdeano, los veterinarios y expertos en nutrición canina aconsejan extremar la precaución con la denominada "dieta tradicional". Aunque es cierto que aportar ingredientes frescos como el hígado de pollo, la zanahoria o el pavo proporciona proteínas y vitaminas de alta calidad, los especialistas advierten de que es muy difícil lograr un equilibrio nutricional óptimo de forma casera sin la supervisión de un profesional.

Un déficit prolongado de calcio, fósforo o determinados ácidos grasos puede acarrear graves problemas óseos y metabólicos a largo plazo, especialmente en etapas de crecimiento. Asimismo, los expertos recuerdan que el sistema digestivo de los perros no procesa los alimentos igual que el humano.

Mientras que el yogur griego natural sin azúcar puede actuar como un probiótico ocasional beneficioso para la flora intestinal, verduras como la coliflor deben suministrarse en cantidades muy moderadas para evitar gases o distensión abdominal.