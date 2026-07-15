Ana Botín conoció al youtuber IShowSpeed durante el Mundial de Fútbol 2026 y le invitó a abrirse una cuenta en su banco

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DallasEl Mundial de Fútbol 2026 está dejando momentos para la historia. Dejando a un lado el terreno deportivo, el evento futbolístico está reuniendo a rostros conocidos de todos los ámbitos en los diferentes estadios en los que se están disputando los enfrentamientos entre las selecciones.

Penélope Cruz, Javier Bardem, Rosalía, la familia Beckham, Brad Pitt, el rey Felipe VI o exjugadores como Iker Casillas, han sido algunos de los perfiles que no lo han dudado y que han acudido a algunos de estos encuentros futbolísticos. Estos personajes famosos han sido captados hablando entre ellos y compartiendo confidencias en los palcos habilitados en los estadios durante la celebración del Mundial 2026.

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Ana Botín, Juan Roig y el youtuber IShowSpeed coinciden en el Mundial de Fútbol 2026

Encuentros que no han pasado desapercibidos y que han captado la atención de los paparazzi y de los usuarios de las redes sociales. El último de estos encuentros que ha causado sensación en las redes sociales ha sido el protagonizado por Ana Botín, Juan Roig y el youtuber IShowSpeed.

Estos tres rostros dispares han coincidido durante la semifinal entre España y Francia celebrada en Dallas. Un encuentro que ha sido captado por las cámaras del influencer y que ha sido retrasmitido a través de las redes sociales.

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Como un encontronazo genuino, IShowSpeed coincidía en las gradas del estadio AT&T de Dallas (Estados Unidos) con la presidenta del Consejo de Administración del Grupo Financiero Santander y con el empresario Juan Roig. Ana Botín, presidenta del Banco Santander, tomaba las riendas de esta cita casual y le pedía una foto a IShowSpeed.

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Ana Botín intenta convencer a IShowSpeed para que se abra una cuenta en el Santander

Tras hablar con el youtuber, la presidenta del banco Santander ejercía de anfitriona y presentaba a Juan Roig como el fundador del "Walmart de España".

"Y yo soy como J.P. Morgan de España", esta comparación con el banco más grande de Estados Unidos era la que utilizaba Ana Botín para explicar a IShowSpeed su cargo en el banco Santander.

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Justo después, la presidenta del Consejo de Administración del Grupo Financiero Santander no perdía la oportunidad e intentaba convencer al influencer para que se abriese una cuenta bancaria en su entidad.

"Tienes que abrir una cuenta en OpenBank. Mi banco aquí se llama OpenBank. Ofrece una tasa excelente", publicitaba Ana Botín en pleno directo en las redes sociales ante la incrédula mirada del youtuber.

Sin lugar a dudas, este encuentro y esta conversación entre Juan Roig, IShowSpeed y Ana Botín ha sido uno de los momentos que ningún usuario de las redes sociales podría esperar durante el Mundial de Fútbol 2026.