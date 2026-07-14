El seleccionador de España en el Mundial siempre ha protegido a su familia de la exposición pública

La lista de convocados de España para el Mundial: ningún jugador del Real Madrid entre los 26 elegidos de Luis de la Fuente

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Este martes, la selección española se juega el pase a la gran final del Mundial en un duelo de máxima exigencia frente a Francia. Ahora, todos los focos apuntan a los futbolistas, pero también a Luis de la Fuente, el hombre que ha devuelto a España a la élite del fútbol internacional.

Sereno, cercano y alejado del ruido mediático, el técnico riojano ha construido su carrera basada en el trabajo y la discreción. Una forma de entender el fútbol que también traslada a su vida personal.

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A diferencia de otros entrenadores de primer nivel, De la Fuente siempre ha protegido a su familia de la exposición pública. Apenas habla de ellos en entrevistas y son muy contadas las ocasiones en las que aparecen junto a él en actos oficiales o celebraciones deportivas. Sin embargo, se sabe que tanto su mujer como sus hijos han sido, y son, su apoyo imprescindible.

Su matrimonio

Luis de la Fuente está casado desde hace muchos años con su esposa, de la que apenas se conocen datos y ni siquiera ha trascendido su nombre. Ambos han preferido mantener su matrimonio elación el en anonimato, completamente alejado de las cámaras y preservar su intimidad pese a la popularidad del entrenador.

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Tampoco se conoce la fecha oficial cuándo comenzó su historia de amor, aunque su relación se remonta a mucho antes de que alcanzara popularidad como entrenador. Se conocieron cuando De la Fuente todavía estaba vinculado al fútbol profesional como jugador y, después, durante sus primeros pasos en los banquillos.

Desde entonces han formado un matrimonio sólido que ha sabido adaptarse a las exigencias de una profesión marcada por los constantes desplazamientos, las concentraciones y la presión mediática. Mientras el seleccionador desarrollaba su carrera en clubes y en las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol, su esposa optó por mantenerse completamente al margen del foco público.

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Padre de tres hijos

El seleccionador nacional además es padre de tres hijos, aunque también sobre ellos mantiene una absoluta reserva. No ha querido convertirlos en personajes públicos ni exponerlos a la presión que supone ser la familia del máximo responsable de la selección española. Solo ha hecho una excepción con uno de ellos, Alberto, quien también está ligado al fútbol. Y no solo eso, sino que, además trabaja codo con codo con su padre en el Mundial.

Alberto de la Fuente del Castillo es uno de los tres hijos del técnico riojano y el único que ha trascendido públicamente por su vinculación con el fútbol. Desde febrero de 2025, el joven forma parte de su equipo como analista y técnico auxiliar y es uno de sus grandes apoyos en este campeonato.

A lo largo de los años, De la Fuente sólo ha hecho alguna referencia puntual acerca de él. En 2019, en una entrevista concedida a 'El Diario del Alto Aragón', confesó: "Sabe muchísimo más que yo, está mucho más preparado, es muy bueno y da gusto ver a gente joven con la inquietud que tiene, con las preparaciones, con el seguimiento que hacen al fútbol".

En cuanto a sus otros dos hijos, no se conocen sus profesiones ni sus vidas personales, una decisión que el propio entrenador ha respetado escrupulosamente y que ha permitido que continúen desarrollando su vida con total normalidad.