Natalia Sette 15 JUL 2026 - 12:44h.

La colaboradora de 'Amor... ¡O lo que surja!' ha querido recordar su feliz infancia con un video recopilatorio de momentos junto a sus seres queridos

Anabel Pantoja se emociona al ver a su hija Alma por primera vez con los hijos de Isa Pantoja

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Anabel Pantoja ha dado la bienvenida a los 40 años en uno de los momentos más dulces y estables de su vida. Rodeada de sus seres queridos y su pareja David Rodríguez en una gran celebración en El Rocío , la sobrina de Isabel Pantoja ha querido soplar las velas de una forma de lo más especial. La colaboradora de 'Amor... ¡O lo que surja!' ha emocionado a todos con un precioso video homenajeando a sus raíces.

La expectación comenzó el día anterior a su aniversario, cuando la influencer compartió una fotografía de su infancia acompañada de una gran promesa para sus seguidores. “Mañana se viene un vídeo acojonante de bonito”, anunció conmovida, adelantando que se trataba de un proyecto cargado de sus recuerdos más valiosos.

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Anabel quiso explicar el origen de este tesoro audiovisual, agradeciendo el esfuerzo de quienes hicieron posible registrar esos momentos. “Va dedicado a los primeros años de mi vida, y gracias a los vídeos que mi MADRE me grabó por la cámara de vídeo que le regaló mi ABUELO”, relató con un profundo cariño. Además, la sevillana dedicó unas palabras al cielo: “Aún en el cielo, sigues regalando cosas preciosas”.

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Finalmente, coincidiendo con el día de su cumpleaños, el esperado video ha visto la luz en su perfil oficial de Instagram. La colaboradora ha compartido una cuidada y tierna recopilación de cintas caseras de cuando era una niña pequeña, un viaje al pasado que retrata la felicidad de una época dorada para el clan Pantoja. Con el corazón en la mano, la sevillana ha escrito junto a la publicación: “Dedicado a todos los que ya no estáis”.

En el emotivo vídeo se puede ver a una pequeña Anabel celebrando sus antiguos cumpleaños, bailando sevillanas con un mucho arte y disfrutando de entrañables reuniones familiares en las que no faltan las risas. En las imágenes cobran un protagonismo absoluto sus abuelos, su madre Merchi y su primo Kiko Rivera, mostrando una unión y una alegría desbordantes que han enternecido por completo a su comunidad virtual.

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Con este emotivo video, Anabel Pantoja no solo se ha homenajeado a sí misma al alcanzar la icónica cifra de los 40 años, sino que ha recordado la importancia de mantener vivo el legado y la memoria de las personas que marcaron su infancia.