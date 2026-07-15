Una pareja con ingresos dobles tiene acceso a una financiación mayor y a viviendas más caras y amplias incluso en mercados tan tensionados como Madrid o Barcelona

Los españoles retrasan la compra de su primera vivienda: "Comprar un piso con los sueldos que tenemos no me lo plantearía"

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Comprarse una vivienda en España se ha convertido casi en una misión imposible para cualquier ciudadano, más aún si se hace en solitario. Se trata de una evidencia reforzada por análisis de mercado como el realizado por el comparador hipotecario iAhorro que ha analizado los datos de los usuarios que firmaron una hipoteca a través de sus servicios entre junio de 2025 y junio de 2026, observando diferencias significativas entre quienes compran solos y quienes lo hacen en pareja.

Ayuda de avalistas o dobles garantías

Según este portal, el comprador digital que adquiere su primera vivienda tiene una media de 36,85 años, una antigüedad laboral de 8,38 años, contrato indefinido y unos ingresos netos mensuales de 2.812 euros. Sin embargo, esta fotografía general cambia de forma notable cuando se analiza la situación de quienes afrontan la compra en solitario.

Según los datos de iAhorro, el 46,86 % de las firmas hipotecarias realizadas para adquirir una primera residencia durante el último año contaban con un solo titular. En estos casos, la edad media coincide con la general, pero el salario es ligeramente superior, también de 2.812 euros netos mensuales.

La diferencia más relevante aparece en la capacidad económica y en el esfuerzo de ahorro. El comprador en solitario adquiere viviendas con un precio medio de 170.911 euros y firma hipotecas de 128.185 euros. Para cerrar la operación, debe aportar de inicio 57.517 euros de ahorro, una cifra que representa alrededor del 30 % del precio del inmueble y que se destina a cubrir la entrada y los gastos asociados a la compraventa.

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Este volumen de ahorro previo refleja que las entidades financieras continúan aplicando criterios prudentes y que el porcentaje de financiación media se sitúa en el 75 % del valor del inmueble. Además, casi un 6,79 % de estos compradores necesita recurrir a un aval adicional o a una doble garantía para cumplir con los requisitos de riesgo exigidos por los bancos.

Como explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro, “comprar vivienda en solitario exige normalmente un mayor esfuerzo previo de ahorro y, en algunos casos, recurrir a un avalista para cumplir con los requisitos de riesgo que establecen los bancos”.

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En contraste, el 53,14% de los usuarios que firmaron su hipoteca para la compra de primera vivienda lo hicieron en pareja. En estos casos, los ingresos del titular principal se sitúan en 2.702 euros mensuales, a los que se suman los 1.017 euros del segundo titular, lo que eleva los ingresos medios de la unidad familiar hasta los 3.719 euros. Esta mayor capacidad económica se traduce en un acceso a viviendas de mayor valor: el precio medio de compra asciende a 200.562 euros y las hipotecas firmadas alcanzan los 153.951 euros.

También aumenta el ahorro previo aportado, que se sitúa en 63.469 euros, y el porcentaje de financiación sube ligeramente al 76,76 %. El recurso a avalistas es menor, con un 5,30 % de operaciones que requieren esta figura. Martínez resume esta diferencia afirmando que “cuando se compra en pareja, la posibilidad de adquirir una vivienda ahora mismo, con los precios tan elevados que hay en el mercado, es mayor porque la capacidad de endeudamiento también aumenta”.

Las parejas acceden a mejores viviendas

El lugar de compra es otro factor determinante. En Madrid capital y Barcelona, los compradores solitarios adquieren viviendas con un precio medio de alrededor de 300.000 euros, mientras que las parejas pueden acceder a inmuebles que superan los 400.000 euros.

En ciudades medianas como Valencia, Sevilla o Málaga, los compradores individuales se sitúan entre los 200.000 y 220.000 euros, y las parejas alrededor de 280.000 euros. En capitales más pequeñas del interior peninsular, como León, Toledo o Córdoba, los precios medios bajan a 160.000-180.000 euros para compradores solitarios y a 200.000-220.000 euros para parejas. Según Martínez, “el lugar donde se compra sigue siendo un factor clave. En las grandes ciudades, la compra en pareja permite acceder a viviendas que serían imposibles con ingresos individuales”.

El estudio se publica en un momento de reactivación del mercado hipotecario. Según el Instituto Nacional de Estadística, en abril de 2026 se firmaron 40.010 hipotecas sobre viviendas, un 2,32 % más que en el mismo mes del año anterior. El tipo de interés medio se situó en el 2,86 %, con un 62,9% de hipotecas a tipo fijo. En paralelo, los usuarios que comparan entre distintas entidades consiguen condiciones más favorables, de forma que iAhorro registró un tipo medio del 2,08% en hipotecas fijas durante ese mismo mes. Martínez señala que “ningún usuario de iAhorro contrató una hipoteca con un tipo de interés variable en enero porque todavía no resultan atractivas mientras el euríbor se mantiene por encima del 2 %”.