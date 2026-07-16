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El tenista Carlos Alcaraz se ha convertido sin quererlo en uno de los grandes protagonistas del verano. El joven murciano encara la recta final de su recuperación con la vista puesta en el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, ha protagonizado la portada de la revista 'Semana', en la que aparece en actitud cariñosa y muy cómplice con una atractiva chica.

En el programa de Telecinco 'El verano se mueve' se desvelaba en exclusiva la portada de la publicación, en la que el número dos del tenis mundial aparece disfrutando de una jornada de descanso junto a una joven rubia. En una de las instantáneas, ella le acaricia el rostro con un gesto de evidente afecto.

Carlos Alcaraz ha compartido varias fotografías de sus vacaciones en redes sociales

Jorge Borrajo, director de esta revista, contaba algunos de los detalles de cómo se ha visto al tenista: "Está disfrutando de los últimos días de vacaciones en muy buena compañía, de ella no sabemos quién es, es una chica rubia, de hecho en el barco iban tres parejas. Vamos a ver fotografías de momentos cariñosos, tiernos, eran tres parejas y ellos en muchos momentos de los días buscaban apartarse, ponerse solos a tomar el sol, juegos, caricias".

Aunque el tenista ha subido fotografías a sus redes sociales de estas vacaciones, en ellas no aparece la joven con la que ha sido fotografiado en Italia.

"Lo ha hecho como mostrando que también está con sus amigos, pero no está solo con ellos, en el barco también está esa chica. Está disfrutando de su verano y está en todo su derecho", ha asegurado la periodista Sandra Aladro en 'Vamos a ver'.