Gloria González actualiza en qué punto está su relación con su padre tras su enfrentamiento: “Piensa que tengo doce años”
La exparticipante de ‘Gran Hermano DÚO’ aclara todo lo que ha pasado con su padre y confiesa si se han reconciliado
¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity
Gloria González se sienta frente a las cámaras de mtmad para responder a algunas preguntas y se ha sincerado sobre su situación familiar. Después de mostrar impactantes imágenes de su tratamiento contra el acné, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ actualiza en qué punto está su relación con su padre tras su enfrentamiento. La influencer lo cuenta todo y explica cómo se siente actualmente. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!
“Se piensa que tengo doce años”, comienza explicando la creadora de contenido. La andaluza se sentaba en el plató de ‘En todas las salsas’ para anunciar que se había dejado de hablar con su padre por su acercamiento con John Guts. Ahora que ha pasado el tiempo, la hermana de Manuel González aclara qué ha pasado entre ellos tras la polémica que vivieron.
Sandra Barrios desvela por qué no quiso irse a vivir con Juanpi
Sandra Barrios ha continuado desvelando nuevos aspectos de su relación con Juanpi Vega y no ha tenido ningún problema en responder algunas preguntas. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que no quiso irse a vivir con él a pesar de que se lo pidiera en reiteradas ocasiones.
La exparticipante de ‘LIDLT’ aclara si está conociendo a alguien tras su ruptura
Sandra Barrios también ha tenido que hacer frente a algunas cosas que se han dicho sobre ella y no ha dudado en hacerlo frente a las cámaras de mtmad. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ aclara si está conociendo a alguien tras su ruptura con Juanpi. Después de que él dejase caer que estaba “tonteando con un chico”, la influencer da un paso al frene para confesar si está abierta al amor. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!