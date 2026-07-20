Equipo Outdoor 20 JUL 2026 - 12:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes' actualiza su estado tras un fin de semana de náuseas y pide a sus seguidores que no se alarmen.

Marta Peñate desvela la enfermedad que le han diagnosticado tras explicar que tiene que someterse a quimioterapia

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Marta Peñate ha reaparecido en sus redes sociales tras un fin de semana marcado por las náuseas. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una nueva actualización de salud en la que ha explicado cómo está llevando el tratamiento que recibe desde que empezó la quimioterapia a causa de su embarazo ectópico. El mensaje llega después de un domingo que ella misma ha descrito como agotador, con las náuseas como protagonistas desde el viernes.

La de Las Palmas de Gran Canaria, ha detallado cómo funciona el ciclo: cada viernes le administran un medicamento distinto, alternando entre uno que tolera bien y otro que no. "Este viernes me tocó la quimio del medicamento que me sienta mal", ha explicado la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', que ya vivió su segunda sesión con la incertidumbre de no saber cómo le iba a sentar. Las náuseas se prolongaron durante todo el fin de semana.

Con este patrón ya claro, la influencer ha querido preparar a quienes la siguen para lo que puede ocurrir en determinados fines de semana. "Si algunos findes no sabéis de mí, ya sabéis el motivo", ha subrayado la creadora de contenido, que ha pedido expresamente que su posible ausencia no se interprete como una señal de alarma. No será falta de ganas: será el cuerpo que necesita tiempo para recuperarse.

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El ciclo se repite, semana a semana, con una regularidad que ya no le sorprende: cuando toca el medicamento que mejor tolera, el fin de semana transcurre sin mayor problema; cuando toca "el medicamento chungo", no. La que fuera concursante de ‘Gran hermano’ lo ha asumido como parte de un proceso al que lleva semanas enfrentándose con la misma actitud: contándolo tal y como es.

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Pese al mal fin de semana, también ha habido espacio para el fútbol. Se la ha visto en casa animando a España antes del partido del Mundial, con buen humor y una sonrisa, una imagen que contrasta con el relato de las horas anteriores y que adelanta lo que ella misma ha confirmado después con palabras.

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Marta ha dejado claro que el desgaste físico no le está pasando factura por dentro: "Menos mal que de ánimos estoy perfecta". Ha añadido que el próximo viernes le tocará el medicamento que mejor tolera. Y ha cerrado con la frase que lleva repitiendo desde que empezó: "Todo acabará".