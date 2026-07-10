Lorena Romera 10 JUL 2026 - 13:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido su segunda sesión de quimioterapia

Marta Peñate comunica su ingreso hospitalario tras recibir su primera sesión de quimioterapia

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Marta Peñate ha compartido una importante actualización sobre su estado de salud. Tras una semana especialmente convulsa en la que tuvo que ser ingresada de urgencia debido a una fuerte hemorragia vaginal, la colaboradora de televisión ha regresado al hospital para su segunda sesión de quimioterapia. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha mostrado la realidad de su proceso publicando una fotografía en pleno tratamiento médico para visibilizar cómo afronta este nuevo paso.

A través de sus historias de Instagram, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha subido un selfie en el que se la ve sentada en el sillón de la clínica, sonriente y con las vías del tratamiento a su espalda. "Segunda sesión casi terminada", ha anunciado a sus seguidores, confirmando que el calendario pautado por su oncóloga sigue adelante a pesar de su reciente hospitalización.

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La de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, no ha podido ocultar el temor que le genera revivir los efectos secundarios que experimentó el pasado fin de semana. Y es que esa primera dosis de metotrexato le provocó vómitos continuados, obligándola a pasar por el centro médico: "Hoy tengo fe en que me sentará bien y no acabaré en urgencias de nuevo".

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Marta Peñate, a la que han diagnosticado la enfermedad trofoblástica gestacional grado I, está intentando mantenerse con una actitud positiva: "Este verano lo estoy petando de planazos hospitalarios. Si tienes un mal día métete en mi perfil que se te quita", ha bromeado.

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Con esta segunda sesión de quimioterapia, Marta Peñate espera estar más cerca de cerrar el que se ha convertido en uno de los capítulos más complicados de su vida. Tanto, que su madre no ha dudado en viajar a Madrid para estar con ella en estos días tan difíciles. "La primera vez que salgo en una semana, y con mi mamá, que ha venido a verme y a acompañarme", señalaba hace unas horas la influencer, que disfrutaba de un ratito de compras con su progenitora.