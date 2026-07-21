La artista, que interpretó 'Dai Dai' en el estadio de Nueva York, también se reunió con otras estrellas, como BTS, Tom Cruise o MrBeast, entre otros

Gerard Piqué acude con sus hijos, Milan y Sasha, a la final del Mundial: viendo la actuación de Shakira y sin Clara Chía tras los rumores

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Shakira ha querido revivir uno de los fines de semana más inolvidables de su carrera compartiendo en Instagram una colección de fotografías inéditas de la final del Mundial 2026. Un carrusel repleto de momentos hasta ahora desconocidos que muestra el lado más exclusivo del gran evento futbolístico y que reúne a algunas de las mayores estrellas del mundo.

"¡Menudo día el de ayer! Me he encontrado con tanta gente a la que aprecio y respeto, ¡y he recibido tanto cariño de todos vosotros! Además, ¡que viva Colombia hoy y siempre!", ha escrito la artista junto al 'post'.

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Entre las imágenes que más han llamado la atención destaca el esperado reencuentro con Beyoncé. Las dos artistas, que hicieron historia con 'Beautiful Liar', han vuelto a aparecer juntas ante la cámara con una sonrisa cómplice, despertando la nostalgia de millones de seguidores que recuerdan su icónica colaboración.

La fotografía se ha convertido en una de las más comentadas de la publicación y ha desatado una auténtica oleada de reacciones en redes sociales.

Pero el álbum va mucho más allá. Shakira también muestra una distendida conversación con David Beckham en los pasillos del estadio, intercambiando unas palabras e inmortalizando el momento.

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Otra de las instantáneas más especiales recoge un momento inédito para la cantante colombiana: su primer posado junto a los integrantes de BTS.

El encuentro con la banda surcoreana se produjo durante el histórico espectáculo del descanso, en el que ambos compartieron protagonismo sobre el escenario junto a otras grandes figuras internacionales, convirtiendo la final del Mundial en un evento que fusionó deporte y música como nunca antes.

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En la publicación también aparecen otros rostros muy conocidos, como JAY-Z, Tom Cruise o el creador de contenido MrBeast, dejando claro que el MetLife Stadium reunió a gran parte de las personalidades más influyentes del mundo del entretenimiento.

Por el momento, no ha compartido imágenes junto a sus hijos, quienes estuvieron presentes en el estadio junto a Gerard Piqué para ver el partido y, a la vez, la actuación de su madre.

Así, Shakira ha querido ofrecer a sus seguidores un acceso privilegiado al backstage de una noche tan histórica.

Más allá de su actuación interpretando 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial, la artista ha querido compartir los abrazos, conversaciones y encuentros que marcaron una jornada irrepetible y que ahora quedan inmortalizados en un álbum que ya está dando la vuelta al mundo.