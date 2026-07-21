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Parejas de famosos

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, siete años después del primer anillo: "Éramos jóvenes"

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Violeta Mangriñán, exconcursante de 'Supervivientes' y 'Myhyv'. INSTAGRAM
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Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han querido celebrar por todo lo alto sus siete años juntos. La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes', protagonista estos días del eterno debate sobre si darán finalmente el paso de pasar por el altar, ha compartido con sus seguidores varias stories recordando el momento en el que todo empezó.

La influencer valenciana ha rescatado la captura de aquel momento, ocurrido durante una visita al plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tras su paso por 'Supervivientes' juntos: Fabio le devolvió el anillo que ella le había regalado en la isla, el mismo que ella le había devuelto durante un enfado en plena convivencia en Honduras, y le pidió, ya frente a las cámaras de Cuatro, ser su novia oficialmente.

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La pareja, que hace apenas unos días ha vuelto a acaparar titulares tras la apuesta futbolística que le costó el look a Fabio, ha querido rescatar ahora este recuerdo. "Siete años desde que me puso el primer anillo, siete años de novios. Feliz aniversario, Fabio", ha escrito Violeta junto a las imágenes, en las que se les ve abrazándose y besándose mientras él la levanta en volandas.

El momento de la declaración de amor en el plató de 'Myhyv' hace 7 años que Violeta ha compartido
El momento de la declaración de amor en el plató de 'Myhyv' que Violeta ha compartido. telecinco.es
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Aprovechando la celebración, la pareja ha compartido también un momento mucho más íntimo. En una de las stories, Fabio le pregunta directamente a Violeta si le ama, a lo que ella responde con un contundente "mucho, mucho, mucho, mucho". Él, incrédulo, insiste con un "¿en serio?", y ella no duda en asentir con la cabeza.

Violeta y Fabio declarando su amor por el otro en su aniversario
Violeta y Fabio declarando su amor por el otro en su aniversario. telecinco.es

Siete años después de aquel primer 'sí, quiero' a ser novios, Violeta y Fabio se han consolidado como una de las parejas más estables surgidas de los realities, lejos de las rupturas y reconciliaciones constantes que suelen protagonizar otras parejas mediáticas. Su relación, marcada por la complicidad y el sentido del humor con el que suelen interactuar en redes, sigue generando gran interés entre sus seguidores cada vez que hacen balance de su historia juntos.

El resumen de estos siete años ha llegado con una última fotografía de la pareja, acompañada de un sencillo, pero cargado de nostalgia: "éramos jóvenes" y la fecha exacta en la que Fabio le devolvió aquel primer anillo: 19/07/19.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio hace 7 años
Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio hace 7 años. telecinco.es

Con este repaso a su historia, Violeta y Fabio han dejado claro que, entre bromas sobre bodas y apuestas futbolísticas, su relación sigue tan fuerte como el primer día, siete años después de aquel momento que lo cambió todo.

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