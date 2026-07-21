Equipo Outdoor 21 JUL 2026 - 18:16h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una serie de emotivos recuerdos junto a su pareja para celebrar sus siete años juntos

Violeta Mangriñán celebra 7 años de amor con Fabio Colloricchio y recuerda cómo se conocieron

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Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han querido celebrar por todo lo alto sus siete años juntos. La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes', protagonista estos días del eterno debate sobre si darán finalmente el paso de pasar por el altar, ha compartido con sus seguidores varias stories recordando el momento en el que todo empezó.

La influencer valenciana ha rescatado la captura de aquel momento, ocurrido durante una visita al plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tras su paso por 'Supervivientes' juntos: Fabio le devolvió el anillo que ella le había regalado en la isla, el mismo que ella le había devuelto durante un enfado en plena convivencia en Honduras, y le pidió, ya frente a las cámaras de Cuatro, ser su novia oficialmente.

La pareja, que hace apenas unos días ha vuelto a acaparar titulares tras la apuesta futbolística que le costó el look a Fabio, ha querido rescatar ahora este recuerdo. "Siete años desde que me puso el primer anillo, siete años de novios. Feliz aniversario, Fabio", ha escrito Violeta junto a las imágenes, en las que se les ve abrazándose y besándose mientras él la levanta en volandas.

Aprovechando la celebración, la pareja ha compartido también un momento mucho más íntimo. En una de las stories, Fabio le pregunta directamente a Violeta si le ama, a lo que ella responde con un contundente "mucho, mucho, mucho, mucho". Él, incrédulo, insiste con un "¿en serio?", y ella no duda en asentir con la cabeza.

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Siete años después de aquel primer 'sí, quiero' a ser novios, Violeta y Fabio se han consolidado como una de las parejas más estables surgidas de los realities, lejos de las rupturas y reconciliaciones constantes que suelen protagonizar otras parejas mediáticas. Su relación, marcada por la complicidad y el sentido del humor con el que suelen interactuar en redes, sigue generando gran interés entre sus seguidores cada vez que hacen balance de su historia juntos.

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El resumen de estos siete años ha llegado con una última fotografía de la pareja, acompañada de un sencillo, pero cargado de nostalgia: "éramos jóvenes" y la fecha exacta en la que Fabio le devolvió aquel primer anillo: 19/07/19.

Con este repaso a su historia, Violeta y Fabio han dejado claro que, entre bromas sobre bodas y apuestas futbolísticas, su relación sigue tan fuerte como el primer día, siete años después de aquel momento que lo cambió todo.