Una mujer australiana ha dado a luz a cuatrillizas monocigóticas, uno de los casos más "inusuales" de todo el mundo, según sus médicos

¿Se puede estar embarazada sin síntomas? Así es el embarazo críptico, la hipótesis que barajan tras la muerte de un recién nacido en Málaga

Compartir







BrisbaneEl Hospital Real de Brisbane, en Australia, ha sido testigo de un hecho insólito: el nacimiento de cuatro niñas idénticas concebidas de forma natural. Según han publicado medios australianos locales, Jenitar Na'amoana, una mujer de 34 años, ha sido la protagonista de esta noticia tras dar a luz a cuatrillizas monocigóticas, un caso que los especialistas consideran extraordinario debido a la escasísima probabilidad de que ocurra.

Las pequeñas nacieron el pasado martes 14 de julio mediante una cesárea practicada cuando el embarazo alcanzaba las 28 semanas y cuatro días de gestación. Aunque el parto se adelantó varias semanas respecto al término habitual de un embarazo, tanto la madre como las recién nacidas evolucionan ahora favorablemente.

Las cuatrillizas monocigóticas

De acuerdo con la información recogida por 'Metro North Health', Jenitar Na’amoana y su marido Jortham ya eran padres de cuatro hijos antes de recibir la noticia que cambió por completo la vida de la familia. Y es que lo que comenzó como un embarazo aparentemente normal dio un giro inesperado durante una revisión médica, cuando los profesionales descubrieron que esperaba cuatro bebés más.

La sorpresa fue todavía mayor al comprobar que no se trataba de un embarazo múltiple convencional. Los médicos determinaron que las cuatro niñas procedían de un único óvulo fecundado que, tras la concepción, se dividió en cuatro embriones.

PUEDE INTERESARTE Sentir tristeza en el embarazo es normal, aunque sea muy deseado

Debida a esta casualidad, las pequeñas son genéticamente idénticas, una condición conocida como embarazo monocigótico y que, en este caso, resulta todavía más excepcional porque las cuatro compartían la misma placenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El mbarazo de estas cuatrillizas monocigóticas

Los especialistas del Hospital Real de Brisbane y de la Mujer calificaron desde el primer momento la gestación como de “riesgo extremadamente alto”.

Según explicó la obstetra y especialista en medicina materno-fetal Alexa Bendall al medio de comunicación 'Metro North Health'. Al parecer y según el relato de la profesional, un embarazo de estas características solo se registra en uno de cada 15 millones de casos, una cifra que refleja hasta qué punto se trata de un fenómeno inusual.

La médica, que acompañó a la paciente durante todo el proceso, ha explicado durante su entrevista con el medio de comunicación que compartir una única placenta entre cuatro fetos es una circunstancia prácticamente "inédita" y que "multiplica los riesgos" tanto para la madre como para las bebés.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por eso, el equipo sanitario decidió ingresar a Jenitar Na’amoana cuando alcanzó la semana 25 de embarazo para mantener una vigilancia constante y reaccionar con rapidez ante cualquier posible complicación.

El nacimiento de las cuatrillizas monocigóticas

El objetivo de los especialistas era prolongar la gestación el mayor tiempo posible. Tal y como recoge 'Metro North Health', la doctora Bendall aseguró que el equipo consideraba un éxito conseguir que el embarazo llegara hasta las 28 semanas. Finalmente, el parto tuvo lugar cuatro días después.

Tras la intervención, las cuatro recién nacidas fueron trasladadas a la Unidad de Cuidados Intensivos neonatales del hospital australiano, donde permanecen ingresadas.

El seguimiento médico continúa siendo constante, aunque los profesionales destacan que las niñas evolucionan favorablemente.

Los padres han llamado a las pequeñas Emily, Harriet, Catherine y Alexa. Este último fue elegido como homenaje a la doctora Bendall, un gesto que ha emocionado a la sanitaria como ella misma ha desvelado al medio de comunicación australiano.

Ahora y con cuatro bebés recién nacidas, los padres han iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos que les permitan adquirir un vehículo con capacidad suficiente para toda la familia, ya que necesitan una furgoneta con, al menos, 10 plazas.