Lidia González 27 JUL 2026 - 16:00h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ explica el motivo por el que no puede dejar de trabajar

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Maica Benedicto no solo se ha sincerado sobre las secuelas que sufre tras su regreso de Honduras, sino que también ha hablado del complicado punto en el que se encuentra actualmente. Después de opinar sobre el novio de Claudia Chacón tras conocerlo, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’, se sincera sobre su problema de adicción al trabajo. La influencer explica cómo se siente al respecto y cuenta los últimos episodios que ha vivido. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ya ha hablado del difícil momento personal que ha atravesado desde que regresara de su último reality, algo a lo que se le ha sumado la desesperada búsqueda de piso en Madrid que está viviendo. Ahora, ha querido hablar de otra cosa que le está preocupando y sobre el que se ha querido abrir en canal como nunca. La murciana explica el motivo por el que no puede dejar de trabajar y se sincera: “Mi mente está ocupada; cuando paro, me pongo mala”. Sin embargo, la influencer también es consciente de que ha llegado al límite: “Tengo que aprender a parar”.

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Maica Benedicto habla claro sobre sus cejas tras las críticas

Maica Benedicto no ha huido de una de las grandes polémicas que se han generado a su alrededor durante su paso por ‘Supervivientes’ y, ahora, se sienta frente a las cámaras para contestar a todo. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ habla claro sobre sus cejas tras las críticas que ha recibido y no se ha callado nada. La creadora de contenido anuncia la drástica decisión que ha tomado al respecto y desvela todos los detalles.

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Maica Benedicto se inyecta esperma de salmón en el rostro

Maica Benedicto también ha hablado del problema que sufre en su piel tras su larga estancia en Honduras y ha querido ponerle fin de una vez por todas. Por ello, la que fuera concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ acude a una clínica y se inyecta esperma de salmón en el rostro. A pesar de lo aprensiva que es con las agujas, la influencer graba el proceso completo para compartirlo con todos sus seguidores. La murciana explica en qué consiste el tratamiento y enseña el resultado.