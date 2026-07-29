Varias mujeres acusan a Jared Leto de haber sufrido agresiones sexuales cuando eran menores

Jared Leto, acusado de conducta sexual inapropiada por parte de nueve mujeres: la denuncia pública de las víctimas

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Jared Leto vuelve a estar en el punto de mira tras publicarse más testimonios en los que se le acusa de cometer comportamientos inapropiados contra varias mujeres. En esta ocasión, ha sido la cadena de televisión 'BBC' la que ha emitido un documental llamado 'Jared Leto: Hollywood's Dark Secret' en el que 10 mujeres han relatado los supuestos abusos que habría cometido el actor y cantante.

En el documental, estas supuestas víctimas comparten cómo conocieron al líder de la banda Thirty Seconds to Mars y, también, describen los presuntos comportamientos depredadores que habría cometido el cantante del grupo sobre ellas.

Las denuncias sobre Jared Leto

Las mujeres que han compartido sus testimonios en los que narran las supuestas agresiones cometidas por Jared Leto describen al actor como un "depredador". Una de las víctimas asegura que cuando tenía tan solo 17 años sufrió una agresión sexual por parte del intérprete en el baño de un motel.

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Otra de ellas acusa a Jared Leto de amenazarla con violarla en otra habitación de hotel. Las informaciones concuerdan con las reveladas por el reportaje que se publicó en exclusiva en la revista 'Air Mail', en la que nueve de estas mujeres habrían tramitado una denuncia contra el intérprete de 30 Seconds to Mars por haber sufrido episodios de conducta sexual inapropiada por su parte. Además, en la denuncia presentada por estas nueva mujeres se aseguraría que, estos episodios de conducta sexual inapropiada, se habrían producido cuando muchas de ellas eran menores de edad.

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Estas nueve mujeres apuntan en la denuncia haber sufrido varios episodios con Jared Leto en los que el actor y cantante las habría acosado a través de mensajes, llamadas de teléfono y correos electrónicos de carácter sexual.

Al parecer, el actor que da vida al Joker en la película 'Escuadrón suicida' habría conocido a estas mujeres a lo largo de los años cuando muchas de ellas tenían solo 16 años. En sus conversaciones con las supuestas víctimas, el intérprete les habría preguntado por sus experiencias sexuales y, a muchas de ellas, las habría llegado a invitar a su casa.

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Una de las denunciantes que ha preferido mantenerse en el anonimato ha contado que, cuando solo tenía 18 años, recibió la invitación del artista para acudir a su casa. Aceptando esta invitación, la supuesta víctima fue al domicilio del actor. Fue entonces cuando supuestamente Jared Leto la habría acosado verbalmente y se habría empezado a masturbar delante de ella misma.

Otra de las mujeres que han decidido denunciar públicamente al artista ha sido Laura La Rue. Esta modelo asegura que conoció a Jared Leto cuando ella tenía 16 años. Tras mantener una relación a través de correo electrónico con el actor, la modelo acudió al estudio de Jared Leto y le encontró paseándose completamente desnudo en su presencia. "Pensé que tal vez era algo que hacían los hombres adultos", apuntaba la modelo en la denuncia recogida por 'Air Mail'.

El medio de comunicación también se hacía hecho eco del testimonio de la DJ Allie Teilz que denunciaba un episodio similar con Jared Leto: "Fui agredida y traumatizada por este friki cuando tenía 17 años. Sabía mi edad, pero no le importó. Lo que hizo era depredador, aterrorizando e inaceptable".

La versión de Jared Leto

Por su parte, el equipo de Jared Leto ha negado todas las acusaciones calificándolas de “demostrablemente falsas” y asegurando que "ninguna interacción fue inapropiada ni hubo consumo de sustancias por parte de Leto".