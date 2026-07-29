Celia Molina 29 JUL 2026 - 13:47h.

La influencer estadounidense ha dado explicaciones de por qué su bebé de 16 meses, Teddy, no iba suficientemente protegido

La influencer Emilie Kiser anuncia que está embarazada un año después de la muerte por ahogamiento de su hijo, Trigg

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La influencer estadounidense Emilie Kiser, cuyo hijo de tres años murió el año pasado tras ahogarse en su piscina particular, ha sido duramente criticada en las redes sociales por la última imagen familiar que ha publicado. El pequeño Trigg falleció en mayo de 2025 tras caer a la piscina ubicada en el jardín de su vivienda y mientras su padre se encontraba en el interior, cuidando de su hermano pequeño, el recién nacido Teddy.

Según la investigación judicial que se realizó posteriormente, Trigg pasó hasta nueve minutos sin supervisión en el jardín, si bien la muerte se siguió considerando como un terrible accidente. Emilie se encontraba cenando con unas amigas, cuando su marido la llamó y le contó que el niño se había caído a la piscina, muriendo días después en el Hospital Regional de Chandler, Arizona.

Desde ese momento - y después de un entendible silencio en las redes sociales - la influencer ha hablado mucho de lo "prevenible" que fue el accidente de su hijo, pues ellos, como padres, deberían haber puesto "una valla alrededor de la piscina" para no correr ningún tipo de riesgo.

"Solo fueron unos pocos instantes"

En la misma línea, el pasado mes de abril, cuando se acercaba el primer aniversario de la muerte de Trigg y, por tanto, la época en la que los niños comienzan a bañarse en el mar y las piscinas, ella misma pidió a todos sus seguidores que fueran extremadamente cuidadosos con sus hijos y que les "apuntaran a clases de natación" lo más temprano posible.

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Por eso, muchos de ellos se han extrañado al ver la última foto familiar que ha publicado Emilie - después de anunciar que está embarazada de nuevo - en la que se ve a su hijo pequeño, Teddy, de 16 meses de edad, sobre una lancha sin chaleco salvavidas.

Por mucho que, en la imagen, se vea al niño delante de su padre, mientras éste le agarra el pecho con un brazo, el historial familiar de esta pareja ha llevado a sus seguidores a preguntarles cómo es posible que su hijo no estuviera protegido en todo momento, mientras se encontraba encima de la embarcación. Algo a lo que la creadora de contenido ha contestado, alegando que Teddy solo estuvo sin chaleco "unos instantes":

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"Seguiremos esforzándonos por mejorar"

"Nuestro hijo debería haber llevado puesto el chaleco salvavidas durante todo el trayecto en barco, ni siquiera durante esos pocos instantes en los que se lo quitó. Somos muy conscientes de que, en cuestión de segundos, toda una vida puede cambiar, y deberíamos haberlo hecho mejor", ha dicho en un texto publicado en su Instagram.

"Reconocemos y agradecemos el cariño sincero que la gente siente por nuestros hijos. También ha habido un profundo sentimiento de ira y dolor dirigido hacia nuestra familia y comprendemos también el motivo de esos sentimientos. Proviene de la convicción de que Trigg debería seguir aquí, y compartimos esa misma convicción más de lo que se puede expresar con palabras. Solo tenía tres años y debería haber vivido toda una vida más. Esa realidad nos acompaña en cada momento de cada día", continúa.

"Seguiremos esforzándonos por mejorar, luchando por un futuro mejor y, por mucho que intentemos evitarlos, seguiremos cometiendo errores. Solo podemos prometer que nunca dejaremos de aprender de ellos y que seguiremos amando a nuestros hijos con todo nuestro ser", concluye la infuencer estadounidense, con el fin de ser comprendida.