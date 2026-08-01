Lidia González 01 AGO 2026 - 09:30h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan los detalles del anillo de pedida

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







La relación de Ruth González y Nico Malvaux ha estado muy cuestionada desde que salieran del reality que les dio la fama y, a pesar de que se han prometido, esto no ha cambiado. Después de desvelar todos los preparativos de su boda, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ aclaran si su pedida estaba preparada tras las críticas que han recibido. La pareja ha querido ser muy clara con este tema y no se han cortado a la hora de contestar. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Tras anunciar su enlace, los creadores de contenido recibieron un aluvión de duros comentarios, haciendo referencia a una posible publicidad o criticando que tuviera en maquillaje listo para el momento. Ahora, ha llegado el momento de que se sienten frente a las cámaras para dar todas las explicaciones al respecto. La creadora de contenido desvela cuándo fue realmente la pedida y confiesa toda la historia que hay tras las fotos que publicaron. La pareja, que no ha querido centrarse únicamente en las críticas que ha recibido, sino que asegura tajantemente: “Fue un sueño tal como fue”.

Ruth González habla sobre los tres vestidos que va a llevar en su boda con Nico

Ruth González ha querido adelantar algunos detalles sobre el esperado enlace con su novio y no ha podido quedarse callada. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre los tres vestidos que va a llevar a su boda con Nico Malvaux. La creadora de contenido ha tenido un detalle muy especial al respecto y ha sacado a relucir un aspecto que estas tres prendas tienen en común.

El exparticipante de ‘LIDLT’ confiesa el precio de la alianza

Otro de los grandes aspectos que ha llamado mucho la atención en las redes sociales después del anuncio de su boda ha sido, sin duda, su anillo de compromiso. Una pieza que consta de dieciocho quilates y un diamante y que no ha pasado desapercibida. Por ello, Nico Malvaux ha querido responder a una de las grandes preguntas y confiesa el precio de la alianza. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!