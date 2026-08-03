Natalia Sette 03 AGO 2026 - 18:43h.

La influencer se ha abierto en canal para hablar de sus complejos físicos y de su vida íntima

Carla Flila hace realidad uno de sus mayores sueños en el Orgullo de Madrid

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Carla Flila continúa mostrándose con la naturalidad y honestidad que la caracteriza en sus redes sociales. Tras el amargo trago vivido por los ataques homófobos recibidos durante el Orgullo de Madrid , la influencer catalana se ha abierto en canal para reflexionar sobre sus relaciones sexuales durante su época de soltería.

Durante su entrevista en el podcast ‘Mamá no veas esto’ de Luc Loren, la creadora de contenido ha echado la vista atrás para analizar sin tabúes la etapa de soltería que atravesó en el pasado y la forma en la que gestionó sus vínculos íntimos en momentos en los que tenía muchos complejos físicos.

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“Cuando me quedé soltera de mi anterior relación, tenía relaciones sexuales esporádicas pero en el fondo solo buscaba sentirme deseada”, ha desvelado la joven ante los micrófonos, admitiendo con absoluta vulnerabilidad la verdadera razón que se escondía detrás de sus encuentros casuales.

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La exnovia de Nagore Robles ha reconocido que su necesidad de afecto la llevaba a idealizar rápidamente cualquier mínimo interés por parte de otras personas. “Me hacían lo mínimo y ya estaba enamorada”, ha confesado sobre el patrón que repetía por entonces.

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En ese sentido, Carla ha admitido que quería proyectar una imágen hacia su entorno que no era la realidad de lo que sentía. “Yo iba de que quería experimentar, quiero sentir, quiero probar y era mentira. En el fondo solo quería que alguien me quisiera”, ha declarado con total sinceridad.

Al analizar su comportamiento desde la madurez y el crecimiento personal que le ha dado el tiempo, la creadora de contenido no ha podido evitar empatizar con su ‘yo’ más joven. “Lo buscaba todo el rato y ahora lo veo y digo ‘jo, qué penita’ de la Carla pequeñita”, ha expresado.

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Además de su necesidad de afecto, las inseguridades físicas jugaron un papel fundamental durante sus encuentros más íntimos. “Tenía relaciones con otras mujeres y era incapaz de sacarme el sujetador”, ha revelado la catalana sobre cómo sus propios complejos corporales condicionaban de lleno su vida sexual.

“Ni yo misma era capaz de verme así, cómo voy a enseñarle mi mayor complejo a alguien a quien tenía que seducir”, ha admitido. La influencer ha dejado claro que esa presión no procedía de terceras personas, sino de sus propios miedos internos. “No hacía falta que me dijeran nada, estaba todo en mi cabeza. Tenía que ir siempre en sujetador, no enseñar la barriga… si podía tener relaciones sexuales con una camiseta, la tenía”, ha desvelado con total honestidad.

La influencer ha explicado cómo ha cambiado radicalmente su forma de entender la intimidad y qué requisitos necesita cumplir a día de hoy para compartir su vida con alguien. “Ahora siento que si tengo que estar con alguien, aunque sea sexualmente, necesito sentir un poco de conexión emocional; si no, no me atraes”, ha sentenciado tajante.