Equipo Outdoor 30 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha lucido un increíble vestido amarillo en el baby shower de su hija Valentina

Claudia Martínez comunica la decisión que ha tomado sobre la lactancia de su futura hija y la postura de Mario González al respecto

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Claudia Martínez ha celebrado por todo lo alto una doble cita muy especial: el baby shower de su hija Valentina y su 30 cumpleaños. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', a quien Mario González le dedicó hace poco una carta pública agradeciéndole el sacrificio de estos últimos meses de embarazo, ha querido celebrar por partida doble en una jornada muy especial en Cabrils (Barcelona).

La celebración incluyó, además del photocall con un peluche gigante de conejito y una mesa dulce repleta de aperitivos y regalitos, un rincón muy especial donde los invitados pudieron personalizar bodies y baberos para la pequeña Valentina. Para la ocasión, Claudia no dejó nada al azar: eligió un maxivestido en color limón que conectaba a la perfección con toda la paleta cromática del evento.

Se trata de un diseño con escote cuadrado, cintura baja y un favorecedor detalle fruncido, confeccionado en jersey elástico premium que, en este caso, consigue que se adapte con comodidad a la silueta del embarazo. Los tirantes anudados y el largo hasta el suelo completan un vestido pensado, según describe la propia marca, para "hacer una declaración dondequiera que vayas".

Aunque el vestido no pertenece a la sección premamá de la firma, la combinación de escote cuadrado y cintura baja crea un efecto muy favorecedor durante el tercer trimestre del embarazo, estilizando sin apretar en ningún punto. No es casualidad: la propia influencer ya ha ido documentando en redes cómo su cuerpo ha ido cambiando durante estos meses, apostando siempre por prendas que le den comodidad sin renunciar al estilo, ya sea en looks de calle o en ocasiones especiales como esta.

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El diseño está confeccionado en doble capa, con un tacto suave y buena elasticidad que permite moverse con libertad durante toda la jornada, algo especialmente importante en la recta final del embarazo. La longitud, que roza el suelo incluso con tacón bajo, aporta ese efecto elegante y estilizado sin perder ni un ápice de comodidad.

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El vestido tiene un precio de 150 euros. La firma, además de moda de ocasión, cuenta con líneas dedicadas a graduaciones, moda nupcial y premamá, entre otras. La que fuera participante de 'Supervivientes' ha completado el look sin sobrecargarlo de complementos, dejando que fuera el propio vestido el protagonista absoluto de las fotos del día.

Con este vestido, y a solo unas semanas de conocer a su pequeña Valentina, Claudia ha demostrado que un vestido de ocasión también puede adaptarse con estilo a la recta final del embarazo, sin renunciar ni a la comodidad ni a la elegancia.