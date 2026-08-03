Celia Molina 03 AGO 2026 - 17:00h.

Rafa Jódar, que jugará la final de Washington, mantiene una estrecha relación con su padre, que es su entrenador y mánager

Jódar, Alcaraz, Agassi y más: la compleja relación de los tenistas de primer nivel con sus padres

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Tras una épica remontada en el ATP 500 de Washington contra el chileno Alejando Tabilo, Rafa Jódar, la joven (y nueva) promesa del tenis español, disputará este lunes la final del torneo frente a Taylor Fritz. Es la primera vez que el español se cuela en una final de un ATP 500, pues ya ganó el 250 de Marrakech el pasado mes de abril, tras derrotar por 6-3, 6-2 al argentino Marco Trungelliti, en tan solo 69 minutos.

Con este hito, Jódar vuelve a ponerse en el centro de todas las miradas, más aún cuando Carlos Alcaraz continúa de baja por la lesión de muñeca que le apartó de la competición, también en abril. Pero, ¿qué sabemos de este joven de 19 años que podría convertirse en una de las grandes referencias del tenis mundial?...

¿Por qué su padre siempre está solo en el palco?

Rafa Jódar nació el 17 de septiembre de 2006 en Leganés, Madrid. Su afición al tenis comenzó como en el caso de muchos otros tenistas legendarios: porque su padre, Rafael Jódar, como profesor de educación física, le acercó a este deporte. El propio tenista declaró, en una entrevista en Mundo Deportivo, que su padre es su "entrenador desde niño, su mánager. Somos uno", sentenció.

En cada partido, Rafael Jódar padre capta todas las miradas por algo insólito, que no habíamos visto hasta el momento. Aunque, en los partidos de otros jugadores, como Rafa Nadal o Carlitos Alcaraz, es (o era) habitual ver sus palcos repletos de los miembros de sus familiares, en el caso de los Jódar, Rafael aparece en el palco siempre solo, con el resto de los asientos vacíos:

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"Soy un chico tranquilo, eléctrico e inteligente"

"Es una rutina que tenemos y está funcionando… siempre ha estado él solo y vamos a seguir así", explicó el tenista en El Partidazo de COPE. "Yo siempre miro al box y solo está él, y así es muy fácil", añadió. "Tenemos una relación muy buena. Él me conoce muy bien, porque ha estado conmigo desde que yo era muy pequeño. Esa conexión nos ayuda mucho en los partidos, para afrontarlos de la mejor manera; y cuando las cosas no van tan bien, intentar buscar una solución", dijo también Rafa en AS.

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A sí mismo, este joven deportista se define como un chico "tranquilo, eléctrico e inteligente". Y, en cuanto a su vida privada y el resto de los miembros de su familia, todos se mantienen en un segundo plano, dejando que Rafa y su padre sean la cara vista de la competición.

En su cuenta de Instagram, rara vez vemos un contenido que no tenga que ver con su carrera tenística, si bien Rafa ha presumido en más de una ocasión de la buena relación que mantiene con Nadal y Alcaraz, que le han dado su máximo apoyo en su incursión en el tenis profesional. Esta tarde, veremos si Jódar es capaz de vencer a Fritz y hacerse con la copa de otro torneo más, a la espera de que Carlitos, que ya ha vuelto a entrenar al aire libre, regrese a las pistas de forma oficial.