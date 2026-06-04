Juan Carlos Ferrero repasa su relación con Carlos Alcaraz, su lesión y su futuro, y abre opción de entrenar a Jannik Sinner

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Juan Carlos Ferrero ha vuelto al foco mediático tras una reciente entrevista, aprovechando la coyuntura de la definición del campeón de Roland Garros, para abordar diversos temas de relevancia en el circuito tenístico como la progresión de Rafa Jódar, su perspectiva sobre Carlos Alcaraz y una hipotética colaboración con Jannik Sinner.

La trayectoria compartida entre Ferrero y Alcaraz se extendió durante siete años, desde el inicio de su relación profesional en 2018, cuando el tenista contaba con 15 años, hasta su conclusión formal el 17 de diciembre de 2025, momento en el que oficializaron su ruptura.

Al rememorar a su antiguo discípulo, en declaraciones a 'Corriere della Sera', el técnico alicantino confesó extrañar verlo en directo: "Su manera de estar en la pista: agresivo, pero siempre con una sonrisa. Lo vi crecer desde los 15 años, alcanzando niveles que no creía posible. Con él tenías la sensación constante de que estabas escribiendo la historia de este deporte".

Ferrero revela que la comunicación con Alcaraz no es fluida: "Ambos necesitábamos espacio"

Alcaraz lleva sin jugar un partido oficial desde el Barcelona Open, a finales de abril. Desde entonces, el tenista de El Palmar ha permanecido fuera de la competición oficial.

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Tras notar molestias en su muñeca durante el debut en Barcelona, donde pese a lograr la victoria, se vio forzado a retirarse del torneo al día siguiente, el jugador no ha vuelto a disputar encuentros ni en Madrid, ni en Roma, ni en Roland Garros, quedando también al margen de la gira sobre hierba.

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Respecto a su estado personal tras la separación, Ferrero expresó: "Hablar de ello me trae recuerdos, es normal sentir un poco de tristeza. Pero estoy bien. Me muevo entre la Academia y mi casa, viajo mucho, le di a Carlos todo lo que pude. Hablar de ello nunca es fácil". Sobre la comunicación actual con el murciano, el entrenador aclaró: "No mucho. Le escribí cuando ganó en Australia y en Doha. Hablé con él cuando se lesionó. Nada más. Ambos necesitábamos espacio para empezar de nuevo".

Ferrero no cierra la puerta a trabajar con Jannik Sinner: "Sería maravilloso entrenarlo"

En el análisis competitivo, Ferrero posicionó a Alcaraz ligeramente por encima de Sinner: "Carlos es más dinámico, tiene más golpes y puede romper el ritmo de Jannik, a quien le gusta jugar de una manera por encima de todo: rápido, golpeando a la misma altura. A su ritmo, es muy difícil de vencer. Para mí, Carlos está 100% por delante: un 55%- 45%. Pero entre esos dos, siempre han sido y siempre serán partidos muy abiertos".

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El debate sobre la reciente adquisición de un yate por parte de Alcaraz también estuvo presente. Ante la afirmación de Riccardo Piatti, quien sugirió que esa compra no habría ocurrido bajo la supervisión de Ferrero, el técnico respaldó dicha opinión: "Tiene razón... Quizá le dije demasiadas veces que no, pero Carlos para mí era familia y yo educo así a mis hijos".

Finalmente, el entrenador alicantino mostró una apertura inédita hacia la posibilidad de dirigir a Jannik Sinner: "Hace apenas unos meses, habría dicho que no: la ruptura con Carlos era reciente y no estaba preparado. Pero ahora que me siento más fuerte, digo: ¿por qué no? A Sinner le encanta trabajar duro y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse como el número uno. Me gusta su actitud. Sería maravilloso entrenarlo".