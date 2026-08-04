El portavoz del Partido Popular anunció en 2025 que debía apartarse temporalmente de la actividad política para centrarse en su recuperación

Borja Sémper recibe el Premio 'El Luchador' en la Gala contra el Cáncer: el político estuvo arropado por su pareja Bárbara Goenaga

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Borja Sémper ha vivido uno de los momentos más emotivos desde que hizo público que padecía un cáncer de páncreas. El portavoz del Partido Popular ha sido uno de los protagonistas de la Gala contra el Cáncer de Marbella, donde ha recibido el premio 'The Fighter' concedido por la Asociación Española contra el Cáncer como reconocimiento a su testimonio y a su compromiso con la visibilización de la enfermedad.

Su presencia en el evento ha cobrado un significado muy especial. Hace justo un año se encontraba inmerso en un intenso tratamiento de quimioterapia después de haber sido diagnosticado de un cáncer en el páncreas.

Ahora, con una evolución favorable y tras retomar progresivamente su actividad pública, ha querido compartir un mensaje de esperanza y hablar sobre cómo fue su proceso.

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"Hace un año, hoy hace exactamente un año, yo estaba sometiéndome a un tratamiento muy exigente de quimioterapia para intentar acabar con un tumor en el páncreas. Y un año después, tengo la inmensa suerte de estar compartiendo una gala como esta", ha confesado visiblemente emocionado.

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El político anunció en 2025 que debía apartarse temporalmente de la actividad política para centrarse en su recuperación. Aquella decisión generó numerosas muestras de apoyo desde diferentes ámbitos, mientras él afrontaba un tratamiento especialmente exigente que ha marcado el último año de su vida.

Pese a encontrarse bien en la actualidad, ha trasladado un mensaje realista sobre la enfermedad y recordado que el seguimiento médico continúa siendo una parte esencial del proceso.

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"Ha sido un tratamiento muy exigente, pero hoy, 12 meses después, puedo decir que estoy bien. No me engaño, sé que esta enfermedad es muy puñetera y que hay que estar siempre preparado para lo que pueda venir, pero hoy estoy bien y estoy con ganas de ayudar en todo lo que pueda a la Sociedad Española contra el Cáncer y también a enfermos y familiares que sufren la enfermedad", ha afirmado.

Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando ha dedicado unas palabras a su pareja, Bárbara Goenaga, extendiendo ese reconocimiento a todas las personas que acompañan a los pacientes durante el tratamiento.

"Los cuidadores sois fundamentales. Quienes nos acompañáis a la quimioterapia, quienes lloráis con nosotros y pasáis miedo con nosotros, sois extraordinarios", ha idnicado, provocando una larga ovación entre los asistentes.

La gala, organizada para recaudar fondos destinados a la investigación y al apoyo de pacientes oncológicos y sus familias, ha servido también para poner en valor la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el desarrollo de nuevos tratamientos.

Sémper ha buscado restar protagonismo a su historia personal para poner el foco en todas las personas que conviven con la enfermedad, así como en los profesionales sanitarios y familiares que forman parte de ese proceso.

El cáncer de páncreas es uno de los tumores digestivos más complejos debido a que, en muchas ocasiones, se detecta cuando ya se encuentra en fases avanzadas, ya que suele provocar pocos síntomas en sus primeras etapas. Su tratamiento depende de cada paciente y puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o terapias dirigidas, siempre en función de las características del tumor y de su evolución.