La controversia tiene su origen en una demanda civil presentada por MoraBanc, entidad que reclama la devolución de un préstamo millonario

Así es la vida de Borja Thyssen: su relación con Tita Cervera y su vida entre Madrid y Andorra

Compartir







Borja Thyssen vuelve a estar en el foco mediático después de que trascendiera la existencia de un procedimiento judicial en Andorra relacionado con una reclamación económica presentada por MoraBanc. La información, que ha generado un importante revuelo en las últimas horas, daba pie a interpretaciones que apuntaban a que el empresario estaría siendo buscado por la Justicia andorrana tras no haber podido ser localizado para recibir una notificación judicial.

Sin embargo, su entorno ha querido zanjar la polémica y desmentir de forma rotunda esa versión de los hechos. Personas cercanas al hijo de Carmen Cervera aseguran que las informaciones difundidas no reflejan la realidad y recalcan que en ningún momento se encuentra desaparecido ni en paradero desconocido.

PUEDE INTERESARTE Novedades sobre el estado de Tita Cervera tras su bache de salud: monitorizando sus pulmones y con el apoyo de su hijo Borja

Aseguran desde su entorno, tal y como recoge la revista '¡Hola!', que "Borja Thyssen está absolutamente siempre localizable", y que además todo el asunto está siendo gestionado por su equipo jurídico y en manos de sus abogados, restando dramatismo a una situación que, según sostienen, corresponde únicamente al desarrollo normal de un procedimiento judicial.

"Es decir, que no es para nada cierto lo que se ha publicado de que no encuentren al hijo de Carmen Cervera", añade la cabecera rosa.

Los detalles del procedimiento

La controversia tiene su origen en una demanda civil presentada por MoraBanc, entidad que reclama la devolución de un préstamo millonario. Dentro del proceso, se acordó publicar un edicto oficial después de que la notificación personal no pudiera practicarse por las vías habituales, un mecanismo previsto por la legislación andorrana cuando no es posible entregar una comunicación judicial directamente al destinatario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La publicación del edicto fue interpretada por algunos medios como una señal de que Borja Thyssen estaba siendo buscado por la Justicia. Sin embargo, su entorno rechaza de plano esa conclusión y responde que "ni está en busca ni tampoco ilocalizable".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las mismas fuentes recuerdan que este asunto no es reciente y que se trata de un procedimiento iniciado hace tiempo, insistiendo en que el empresario siempre ha estado localizado y representado legalmente durante la tramitación del caso.

Mientras el procedimiento continúa su curso en los tribunales andorranos, Borja Thyssen sigue centrado en su actividad profesional ligada al mundo del arte y en su vida familiar junto a Blanca Cuesta y sus cinco hijos.