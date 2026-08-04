Celia Molina 04 AGO 2026 - 13:49h.

La actriz, que estrena su nueva obra de teatro este próximo 12 de agosto, ha sufrido una accidente durante uno de los ensayos

Así son Juan y Ana, los hijos de Lydia Bosch: mellizos y estrellas en redes sociales

Compartir







La actriz Lydia Boch, que se encuentra ensayando su nueva obra de teatro, la tragedia griega 'Fedra en los Infiernos', ha comunicado en las redes sociales que ha sufrido un pequeño accidente por el que ha acabado en silla de ruedas.

Según relató ella misma en un vídeo en que se lo toma con "mucho humor", durante uno de los ensayos, sufrió una tendinitis rotuliana, también conocida como "rodilla del saltador" y tuvo que acudir de urgencia al hospital.

Este tipo de tendinitis es una inflamación del tendón rotuliano, es decir, del tejido fibroso que conecta la rótula con la tibia. Y la lesión se ha producido a pocos días de que la actriz tenga que subirse al escenario, el próximo 12 de agosto, en el marco del prestigioso Festival de Mérida.

"Estoy en silla de ruedas, como Clarita, la de Heidi", dijo la protagonista de 'Médico de Familia' desde el hospital, donde esperaba a que le hicieran una radiografía. Después dio más detalles en sus redes de lo que había revelado dicha prueba:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Ninguna tendinitis ensombrecerá nuestro estreno"

"No tengo muy claro si estamos ensayando Fedra o Gladiator. Lo que sí tengo claro es que el sentido del humor es el mejor camino para sobrellevar cualquier situación (no estoy hablando por supuesto de ningún tipo de desgracia mayor)", comienza a explicar en su post.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"En este caso, ninguna “tendinitis rotuliana” podrá ensombrecer el estreno que el 12 de agosto (hasta el 16 de este mismo mes ), toda la compañía tendremos el privilegio de vivir en el mágico, milenario y espectacular Teatro Romano de Mérida, dentro de la novena edición de su festival", ha concretado.

"Qué ganas de que lo disfrutéis tanto como nosotros. El vídeo es de la madrugada de este viernes, después de uno de los ensayos cuando desde el hospital mandaba mensajes a mis compañeros, ya queridísima familia , pasándoles el parte. Como podéis ver el sentido del humor del que os hablaba nos hizo las tropecientas horas de espera que estuvimos ahí , mucho más llevaderas. Esas risas fueron la mejor medicina", ha narrado, esperando a estar totalmente recuperada para la semana que viene.

En Mérida, la popular actriz se pondrá en la piel de Fedra, mujer hecha de fuego y de culpa que, encendida por el peso de la Historia, pide una segunda oportunidad a Las Moiras para resarcir su nombre. Su alma atormentada en el Inframundo está ligada a su pasión incontrolada por su hijastro Hipólito. Tras llegar a un pacto con las Hermanas del Destino, regresa para reescribir su historia y poder así encontrar la paz que nunca obtuvo en su primera vida.