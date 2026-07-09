Lydia Bosch regresará al teatro tras 37 años con 'Fedra en los infiernos', que se estrenará el próximo 12 de agosto

Por qué el teatro vuelve a ser el espectáculo favorito de los españoles: "Es un espacio para entendernos"

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Lydia Bosch regresará al teatro tras 37 años con 'Fedra en los infiernos', que se estrenará el próximo 12 de agosto en el marco del Festival de Teatro Clásico de Mérida antes de hacer una gira por España, según ha avanzado este jueves desde el Teatro La Latina el autor del libreto y director de la obra, José María del Castillo, y el elenco principal, la propia Lydia Bosch (Fedra), Alejandro Albarracín (Teseo) y Julio Peña (Hipólito).

La actriz se pondrá en la piel de Fedra, mujer hecha de fuego y de culpa que, encendida por el peso de la Historia, pide una segunda oportunidad a Las Moiras para resarcir su nombre. Su alma atormentada en el Inframundo está ligada a su pasión incontrolada por su hijastro Hipólito. Tras llegar a un pacto con las Hermanas del Destino, regresa para reescribir su historia y poder así encontrar la paz que nunca obtuvo en su primera vida.

"Personalmente para mí es mucho más que un regalo. No me imaginaba un personaje tan complejo y tan maravilloso para poder hacer en este momento de la vida y encima hacerlo en Mérida, la cuna del teatro, lo que todos los actores soñamos", ha admitido la actriz.

La obra se estrenará el próximo 12 de agosto

La obra estará desde el 12 al 16 de agosto en el Teatro Romano de Mérica en el marco del Festival de Teatro Clásico. Después se moverá al Teatro Romano de Sagunto (Comunidad Valenciana) el 20 de agosto; al Auditorio Parque Almansa de San Javier (Murcia) en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza el 22 de agosto; y al Castillo de Niebla (Huelva) en el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla el 29 de agosto.

Tras estas paradas, irá a Almuñecar (Granada) en el Festival Grecolatino 'Sexi Firmun Lulium' el 5 de septiembre; al Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso en Martos (Jaén) el 13 de septiembre; al Teatro Circo en Albacete (Castilla-La Mancha) el 2 de octubre; y al Teatro Isabel La Católica de Granada el 15, 16 y 17 de enero. En este sentido, José María del Castillo ha precisado que hay más fechas por anunciar.

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Bosch ha calificado la obra como "un regalo" con "temas universales" en los que los espectadores se van a poder ver identificados. Si bien ha hecho hincapié en que la experiencia de hacer teatro le "fascinó" hace cuatro décadas, los "condicionamientos" de su vida personal y sus proyectos le "separaron" de este medio. Y luego no pudo unirse a algún proyecto "maravilloso" que le llegó porque "se quedó embarazada".

Sus primeros ensayos junto con el resto de actores

"Llevamos una semana de ensayos y estoy fascinada. Estoy muy contenta con mis hombres --sus coprotagonistas, Alejandro Albarracín y Julio Peña--, con mis compañeras, con la pasión que tenemos el equipo humano en todos los apartados, el escenario, la música, etc.", ha puesto en valor.

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La obra es una coproducción del Festival de Teatro Clásico de Médica, La Raíz Producciones y Coribante Producciones. Su escenografía lleva la firma de Anna Tussel; la iluminación, de Florencio Ortiz; el vestuario, de Pier Paolo Álvaro y Roger Portal; y el diseño de maquillaje y peluquería, de Roberto Sigueiro. Además, esta versión del mito de Fedra contará con la coreografía de Benjamín Leiva y la composición musical de Alejandro Cruz Benavídez.

Por su parte, José María del Castillo ha valorado la "gran empatía" de Bosch para conseguir que llegue al público esta Fedra, "un personaje muy trágico, muy complejo, muy duro". En este sentido, también ha puesto el foco en cómo quería tener la "contraposición" en la obra entre Bosch, con "su madurez, tanto a nivel de interpretación como de conocer al medio, el control de sus emociones" y Julio Peña.

"Unir la química entre estas dos personas de edades tan diferentes parece que era muy interesante y también un reto", ha reconocido. De forma paralela, también ha celebrado el trabajo de Alejandro Albarracín que, en contraposición con otras interpretaciones del mito, interpreta a un Teseo "que genera mucha atracción, del que Fedra está enamorada y que la quiere".

Más sobre la obra

"Hay una escena muy bonita de la que no quiero hablar mucho en la que ella se enfrenta a esa diatriva y a esa gran problemática de si amo a Teseo, ¿por qué amo también a Hipólito? ¿Qué me lleva a uno y a otro? Esa lucha que quiero transmitir y que ella cuenta al público", ha explicado.

Mientras, Peña ha reconocido estar "muy emocionado por hacer este texto". En concreto, ha puesto de relevancia cómo la gente conoce el mito de Fedra "de una forma muy superficial" mientras que esta versión de Del Castillo "no solo acerca a la humanidad que tiene el problema que siente Fedra, sino que eso te hace verte reflejado".

Por último, Albarracín ha comentado que esta versión hace algo "muy bonito" al trasladas la idea de que "para juzgar hay que conocer lo que hay en el trasfondo de cada situación". "No podemos juzgar por solo 140 caracteres, aquí un poco más allá", ha indicado.