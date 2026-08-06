Rodri Fuertes y Marta Castro aclaran si creen en Dios

Natalia Sette 06 AGO 2026 - 09:00h.

Rodri Fuertes y Marta Castro desvelan si creen en la fe cristiana y hablan abiertamente de la promesa que hicieron

Marta Castro y Rodri Fuertes celebran un importante cambio en sus vidas

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Rodri Fuertes y Marta Castro continúan disfrutando al máximo de la crianza de su hija en común. Instalados de forma temporal en Asturias mientras avanzan las obras de su vivienda en Madrid , la exparticipante de 'GH VIP' y el exconcursante de 'Gran Hermano' han aprovechado su estancia en el norte para cumplir con una de sus promesas más significativas y aclarar si son creyentes.

La pareja de influencers ha visitado el emblemático Santuario de Covadonga junto a la pequeña que lleva, precisamente, ese mismo nombre. A través de sus redes sociales, han compartido con sus miles de seguidores todos los detalles de este viaje tan cargado de emotividad.

Sin embargo, más allá de mostrar las espectaculares postales del Santuario rodeado por los Picos de Europa, Rodri ha querido responder a las dudas de su comunidad sobre la fe que procesan y el verdadero motivo espiritual que los llevó hasta allí.

El creador de contenido ha dejado claro que esta escapada no es únicamente por turismo, sino que responde a una profunda convicción personal y religiosa. "Sí, somos creyentes", ha confesado sin rodeos el madrileño, explicando la promesa que realizaron en el pasado, cuando la maternidad era todavía un sueño por cumplir para ambos.

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“Prometimos venir aquí todos los años si éramos papás”, ha desvelado Rodri con la emoción a flor de piel, recordando que su deseo terminó cumpliéndose con el nacimiento de la pequeña el pasado mes de abril. “Y aquí estamos. Hace un año vinimos, lo pedimos y se cumplió”, ha sentenciado, dejando patente que consideran a su hija un auténtico regalo tras aquella petición realizada en el santuario.

El trayecto hasta el histórico enclave asturiano no ha podido resultar más reconfortante para la familia. “El viaje ha sido muy ameno y hemos disfrutado de estas maravillosas vistas”, ha dicho Rodri en el video mientras enseña los maravillosos paisajes.

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De este modo, Rodri y Marta reafirman sus creencias y consolidan una hermosa tradición familiar vinculada a las raíces asturianas de la influencer. Tras conocer la pequeña el lugar que le da nombre, la pareja ha cerrado un círculo perfecto cargado de fe, gratitud y amor en uno de los momentos más dulces de sus vidas.