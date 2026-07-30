Equipo Outdoor 30 JUL 2026 - 10:00h.

La pareja ha visitado el Santuario de Covadonga junto a su hija, cumpliendo una tradición familiar muy especial para ellos

Marta Castro y Rodri Fuertes celebran un importante cambio en sus vidas: “Esto acaba de empezar”

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Rodri Fuertes y Marta Castro han cumplido, un año más, con una de sus tradiciones familiares más especiales. El exconcursante de 'Gran Hermano' y la exparticipante de 'GH VIP', que hace unas semanas enseñaba a sus seguidores cómo avanza la reforma de su casa en Madrid, se encuentra pasando estos meses instalada en Asturias mientras duran las obras, y ha aprovechado para hacer una escapada muy especial al Santuario de Covadonga.

"Unos días por Asturias cumpliendo la promesa de todos los años", ha escrito la influencer junto a las imágenes, en las que se puede ver a la pareja recorriendo el santuario junto a su pequeña, disfrutando del paisaje de los Picos de Europa que rodea este enclave. Rodri, que también ha tenido que salir al paso de las críticas sobre su papel en la crianza de su hija, ha compartido junto a Marta este momento familiar en uno de los enclaves más emblemáticos del norte de España.

Lo que convierte esta visita en algo mucho más especial es el propio nombre de la pequeña: la niña que la pareja tuvo el pasado 15 de abril se llama, precisamente, Covadonga. Un nombre elegido en homenaje a las raíces asturianas de Marta, cuya familia procede de Sietes, un pequeño pueblo de Villaviciosa de apenas 40 habitantes. Así, esta visita al santuario supone la primera vez que la pequeña Covadonga conoce en persona el lugar que le da nombre.

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La propia Marta ya había explicado en varias ocasiones el origen de esta tradición familiar: "Cuando hace sol, vamos a Rodiles; cuando llueve, es tradición familiar ir a Covadonga". Una costumbre que la influencer vive cada verano desde niña, y que ahora ha querido trasladar también a la siguiente generación, primero con su hijo mayor, Hugo, y ahora también con Covadonga.

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De hecho, no es la primera vez que la pareja documenta esta escapada. El pasado mes de agosto, antes de que naciera la pequeña, Rodri ya compartía en sus redes un post muy similar tras esos días en la región: “Postales de unos días en Asturias que no olvidaremos. Días de playa en Rodiles, escapada a Covadonga, risas en familia y mucho verde alrededor. Asturias en verano es el plan perfecto”. Un año después, la promesa se repite, esta vez con la pequeña Covadonga como gran protagonista de la escapada, cerrando así un círculo muy especial para toda la familia.