Natalia Sette 07 AGO 2026 - 09:00h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha abierto su corazón para compartir con sus seguidores un problema que le ha afectado a su vida

Marina Ruiz, aterrada ante una invasión de termitas en su casa: el motivo de este "brutal" fenómeno natural

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Marina Ruiz continúa haciendo gala de una absoluta honestidad con su comunidad de seguidores. Tras abrirse en canal sobre cómo la terapia le ayudó a conocer el origen de su ansiedad , la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha vuelto a compartir una profunda confesión a través de sus redes sociales sobre el problema con el que ha convivido los últimos años.

La expareja de Omar Sánchez ha querido sincerarse respecto a una revelación interna que ha experimentado tras años de reflexión. “No sé si alguna vez os ha pasado, pero llevo un tiempo sintiendo algo muy extraño”, ha comenzado diciendo en un extenso comunicado en sus ‘stories’ de Instagram.

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La creadora de contenido ha echado la vista atrás para analizar el bucle en el que ha estado sumida durante casi una década. “Miro atrás y siento que, desde 2018, mi vida ha pasado a una velocidad increíble. He viajado, he trabajado muchísimo, he conocido gente, he cumplido metas... y, aun así, tengo la sensación de que durante todos esos años vivía un poco en piloto automático”, ha confesado sobre esa etapa.

Sin embargo, ese ritmo frenético y de desconexión emocional se detuvo a raíz de un viaje que realizó. “Fue a raíz de un viaje cuando algo hizo 'clic' dentro de mí”, ha desvelado la influencer, explicando el cambio radical que ha experimentado en su día a día a partir de esa revelación personal.

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“Desde entonces siento que estoy mucho más presente, que vuelvo a disfrutar de las cosas pequeñas y que soy realmente consciente de que el tiempo pasa”, ha continuado exponiendo con gran emotividad sobre su estado actual.

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“Es una sensación difícil de explicar, como si hubiera despertado después de años corriendo sin parar. Quizá la vida no iba demasiado rápido. Quizá era yo quien estaba tan ocupada mirando siempre el siguiente paso que se me olvidó detenerme a sentir lo que estaba viviendo”, ha reflexionado la joven con el corazón en la mano.

Para concluir, la protagonista de la primera temporada de ‘Me quedo conmigo’ ha compartido con alegría el feliz momento que atraviesa: “Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy viviendo de verdad”. Con esta sincera declaración, Marina Ruiz pretende inspirar a sus seguidores a frenar el ritmo y conectar con el presente. De hecho, este mensaje lo ha lanzado en medio de un increíble viaje que está haciendo con sus amigas a la Costa Brava.

La creadora de contenido está disfrutando de cada momento y desconectando como nunca del teléfono y de las redes sociales. Esta revelación personal que tuvo hace algunos meses la ha ayudado a disfrutar cada momento al máximo, sin vivir angustiada por lo que vendrá después.